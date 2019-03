Hude. Mit einem blutleeren Auftritt beim FC Rastede startet der FC Hude in den zweiten Teil der Fußball-Bezirksliga.

Mit Schalke 04 verglichen zu werden, war noch vor kurzem nicht das schlechteste, was einer Fußball-Mannschaft passieren konnte – im Frühjahr 2019 ist das etwas anders. Der von einer Peinlichkeit zur nächsten taumelnde Bundesliga-Vizemeister verlor am Samstag mit 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf, weshalb sich die Bezirksliga-Fußballer des FC Hude ernste Gedanken machen sollten, nachdem ihr Trainer Lars Möhlenbrock am Sonntag feststellte: „Wir haben gespielt wie Schalke gegen Düsseldorf.“

Immerhin hatten die Huder bei ihrem Ligaauftakt 2019 nur mit 0:3 (0:2) beim Abstiegskandidaten FC Rastede verloren, Möhlenbrock war dennoch sauer wie selten: „Aus so einem Spiel kannst du nichts Positives mitnehmen. Das war viel zu wenig von allen. Wir hatten gefühlt nicht einen Torschuss.“

Winter-Neuzugang Sergej Müller traf für Rastede in der zweiten Minute nach einem Fehler von Torwart Christopher Schnake und in der 77. Minute zum Endstand, Matthias Grimm gelang für die Gastgeber nach einem Huder Ballverlust in der Vorwärtsbewegung das 2:0 (38.). Gäste-Stürmer Mohamed Alawie sah wegen Nachtretens in der 45. Minute die Rote Karte.