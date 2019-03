Wildeshausen. Mit Mühe gewinnen die Bezirksliga-Fußballer des VfL Wildeshausen ihr Spiel gegen Schlusslicht Eintracht Wiefelstede.

Dass Anfang März im Krandelstadion Fußball gespielt ist, ist wahrlich nicht selbstverständlich. Die Partie des VfL Wildeshausen gegen Eintracht Wiefelstede am Sonntag war das früheste Bezirksliga-Heimspiel seit elf Jahren, was auch seinen Preis hatte: Die Platzverhältnisse luden nicht gerade zum Kombinieren ein. Dass die Wildeshauser dennoch mit 4:2 (2:0) gewannen, machte Trainer Marcel Bragula ein wenig stolz – auch wenn der Gegner das abgeschlagene Schlusslicht war. „Wiefelstede hat das gut gemacht. Wir mussten uns bei diesen Bedingungen durchkämpfen“, sagte Bragula.

Nebenbei baute Wildeshausen die Tabellenführung durch das 2:2 von Verfolger TuS Obenstrohe gegen GVO Oldenburg auf drei Punkte aus, was Bragula aber „nicht so sehr“ interessierte. Der Auftritt seiner Elf schon eher: Marius Krumland nach Ecke von Christoph Stolle (11.) und Lukas Schneider mit einem Freistoß (42.) sorgten für den Pausenstand. Wiefelstede verkürzte durch Niklas Stahmer ebenfalls per Freistoß (53.); ehe Lennart Feldhus (72.) und Thorben Schütte (89.) mit dem 3:1 und 4:1 alles klarmachten. Timon Sylvester gelang in der Schlussminute noch das zweite Tor für die Gäste.