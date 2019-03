Neerstedt. Im Siebenmeter- und Zeitstrafenhagel behalten die Handballerinnen des TV Neerstedt gegen den ATSV Habenhausen die Ruhe.

Die Handballerinnen des TV Neerstedt haben ihr Schlüsselspiel im Abstiegskampf der Oberliga mit einem Kraftakt gewonnen und nehmen in ihrer ersten Saison in der vierthöchsten Klasse Kurs auf den Klassenerhalt. In einer erbittert umkämpften Partie mit insgesamt 17 Siebenmetern und 14 Strafminuten allein in der zweiten Hälfte gewann die Mannschaft des Trainerduos Maik Haverkamp/Michael Kolpack gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten ATSV Habenhausen mit 27:26 (14:13). „Wie das Ergebnis zustande kam, danach fragt später keiner mehr, wichtig sind nur die beiden Punkte“, sagte Haverkamp. In der 51. Minute hatte sein Team noch mit 22:23 in Rückstand gelegen, auch dank dreier später Zeitstrafen gegen Habenhausen hatte Neerstedt aber den längeren Atem.