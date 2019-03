Delmenhorst. Die pannenreiche Saison von Rot-Weiß Hürriyet Delmenhorst erlebt im Winter ihre Fortsetzung.

Es vergeht eigentlich kaum eine Saison, in der die Fußball-Stadt Delmenhorst nicht über Rot-Weiß Hürriyet spricht, der einst von Gastarbeitern gegründete Club hat sich in den 43 Jahren seines Bestehens längst einen Namen als Kuriosum der Szene erarbeitet – mal als Transfermeister, mal als Sensationsaufsteiger und dann doch wieder als ewiger Pechvogel. In diesem Winter ereignete sich bei dem Verein aus Düsternort mal wieder eine Anekdote zum Schmunzeln oder zum Kopfschütteln, wie auch immer man es sehen möchte. Der Kreisliga-Vorletzte versuchte über Wochen vergeblich, seinen einzigen Torwart zu erreichen, der Maximilian Machoczek heißt und plötzlich abgetaucht war. Schließlich ließ der Schlussmann verlauten, „dass ich nicht mehr für Hürriyet spielen will. Die Leute im Verein und die Teamkollegen waren alle super und hilfsbereit, denen wünsche ich alles Gute – aber es hat keinen Spaß mehr gemacht.“

Feldspieler Rülling muss umschulen

Damit hat Hürriyet im Abstiegskampf eine große Baustelle mehr. Einen Ersatztorwart gibt es nicht, in der Rückrunde soll Feldspieler Dennis Rülling den Schaden begrenzen, was in den Testspielen so mäßig funktionierte. Bei der A-Jugend des Bremer SV gab es eine 6:7-Niederlage – nach 6:5-Halbzeitführung. Beim ATSV Sebaldsbrück verlor man zuvor mit 2:4. „Dennis war früher schon im Tor und macht seine Sache wirklich gut. Leider muss ich dafür einen guten Feldspieler opfern“, sagt Trainer Murat Turan. Eine externe Lösung sei eher schwer, denn: „Wer gibt jetzt schon freiwillig einen Torwart ab?“

Man wird also wie so oft improvisieren, was bei Hürriyet über die Jahre zur Paradedisziplin geworden ist. Auf den bitteren Abgang des zweitbesten Torschützen Milot Ukaj zum Kreispokalsieger SV Atlas II hat man immerhin reagieren können, mal wieder mit Spielern, die niemand auf dem Radar hatte. Die beiden 25-jährigen Hakan Özkan und Marten Nordhoff stießen dazu, jeweils nach zweijähriger Fußballpause, vor der Özkan für den FC Union 60 Bremen und Nordhoff für den VSK Osterholz-Scharmbeck gespielt hatte. "Sie haben einen guten Charakter und vor allem Lust auf Fußball“, schwärmt Turan.

Im Kreispokal im Halbfinale

Dennoch droht Hürriyet nach einer pannenreichen Hinrunde der direkte Wiederabstieg in die 1. Kreisklasse. Nach zwei Trainerwechseln und 13 Niederlagen aus 18 Spielen liegt der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze bei drei Punkten, auch weil dem durchaus spielstarken Team zwischenzeitlich das Pech an den Stiefeln klebte. Sieben Spiele verlor Hürriyet mit einem Tor Unterschied, allein ab der 85. Minute kassierte das nicht für seinen Trainingsfleiß berühmte Team sieben Gegentreffer. Auch die Vorbereitung ist bisher nicht nur wegen der Tespielpleiten ein Reinfall. „Es läuft leider schleppend“, bekennt Turan. „Die Plätze sind immer wieder gesperrt. Viele Spieler sind wegen Schichtdienst nicht regelmäßig anwesend.“

Abstieg wäre "kein Weltuntergang"

Hürriyet wird aber wohl von niemandem abgeschrieben, zu oft haben die Rot-Weißen schon für Überraschungen gesorgt. Im Pokal steht die Mannschaft völlig unerwartet im Halbfinale nach Siegen beim Tabellenzweiten TSV Großenkneten und gegen Vizemeister Harpstedter TB. Am 1. Mai gegen Kreisliga-Spitzenreiter TuS Heidkrug braucht das Team um Top-Stürmer Berat Uyar aber ebenso wie im Kreisliga-Abstiegskampf etwas Glück, womit der Verein wahrlich nicht immer gesegnet war – mancher erinnert sich noch an den Last-Minute-Abgang aus der Bezirksliga 2010 mit für einen Absteiger rekordverdächtigen 36 Punkten und auch an das bitter verlorene Kreispokalfinale gegen den TV Munderloh 2013.

Allerdings hat der Verein auch offenkundig gelernt. Statt auf Frustaktionen setzt man bei Hürriyet auf Optimismus, in diesem Fall vorgelebt von Trainer Turan. „Die Situation ist nicht leicht. Aber wir nehmen alles, wie es kommt“, sagt er. „Wenn die Ergebnisse kommen, ist noch alles drin für uns. Wenn nicht, dann ist das auch kein Weltuntergang. Dann greifen wir in der 1. Kreisklasse wieder oben an.“