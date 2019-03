Landkreis. Britta Donner vom TSV Ganderkesee und Gertrud Strachalla von der TSG Hatten-Sandkrug wurden in der Aktion „Ehrenamt überrascht“ zu „Vereinsheldinnen“ ernannt.

Trainingseinheiten des TSV Ganderkesee und der TSG Hatten-Sandkrug sind jetzt völlig unerwartet unterbrochen worden. Das störte aber niemanden. Im Gegenteil. Es galt, zwei langjährige und engagierte ehrenamtlich tätige Sportlerinnen für ihre Verdienste zu würdigen – und zwar als Überraschung. Britta Donner vom TSV und Gertrud Strachalla von der TSG wurden zu „Vereinsheldinnen“ ernannt. Anlass war die Aktion „Ehrenamt überrascht“ der Sportregion Oldenburg-Land/Delmenhorst (in Kooperation mit dem Landessportbund).

Freunde, Mitspieler und KSB feiern Britta Donner vom TSV Ganderkesee

In der Halle am Steinacker in Ganderkesee endete ein Training der Mixed-Volleyball-Teams des TSV etwas eher als geplant. Eine Viertelstunde vor Schluss der Einheit platzten Freunde von Britta Donner gemeinsam mit Holger Kreye, Vertreter des Kreissportbunds Landkreis Oldenburg (KSB), hinein und überreichten der Ganderkeseerin für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit eine Urkunde und ein Geschenk. „Britta Donner ist diejenige Person, die in unserer Abteilung alles organisiert“, erklärte Trixi Riewe, die Donner als „Vereinsheldin“ vorgeschlagen hatte. Sie mache all die „unangenehmen“ Aufgaben, auf die „sonst keiner wirklich Lust“ habe, erklärte Riewe. Dazu gehörten Anmeldungen für Turniere, die Organisation von Bussen, die Annahme der Anmeldungen und die Hintergrundarbeit während eines Wettbewerbs. Zudem kümmere sich Donner auch um die Jugend. „Eigentlich bin ich für alles verantwortlich“, sagte Donner und lachte dabei.





Seit den 1990er-Jahren ist Britta Donner Mitglied im TSV Ganderkesee. Ihre ersten Erfahrungen im Volleyball machte sie jedoch nicht dort, sondern beim TuS Hasbergen und TV Jahn Delmenhorst, auch in der Bremer Mixed-Liga war sie aktiv. Nach einem Umzug entschied sie sich für einen Wechsel nach Ganderkeseer, spielte allerdings parallel noch beim TV Dötlingen in der Oldenburger Hobbyliga. „Damit entwickelte sich die Umsetzung eines Ligabetriebs auch in Ganderkesee“, erklärte Donner. Zuvor wurde beim TSV nur trainiert. Mittlerweile gibt es drei Mixed-Mannschaften, die am Ligabetrieb teilnehmen, und ein Hobbyteam. Alle wurden schon von Donner trainiert. Als Co-Trainerin und Spielerin ist sie mit „ihrem“ TSV-Team aktuell Spitzenreiter der höchsten Staffel der Freizeitrunden Oldenburg-Land/Oldenburg-Stadt/Delmenhorst in der NWVV-Region Oldenburg. „Durch die erfolgreiche Quali in der Liga entstanden diverse Teilnahmen an Pokalrunden, den Landes- und Verbandsmeisterschaften“, erzählte Donner.

Britta Donner ist zweite Abteilungsleiterin

Alle TSV-Teams nehmen darüber hinaus an Turnieren im Umkreis teil. Zudem richtet der TSV Ganderkesee selbst eigene Turniere aus, an deren Organisation Donner „maßgeblich“ (Riewe) beteiligt ist. „Das alles war und ist nur möglich mit einer super Abteilung, die hinter einem steht“, stellte die Geehrte klar, die offiziell als zweite Abteilungsleiterin in der Sparte Volleyball fungiert. Sie verriet:

„Das ist aber nur auf dem Papier so, eigentlich teilen wir uns die Aufgaben komplett“, verriet sie.

Gertrud Strachalla leitet Turngruppe der TSG Hatten-Sandkrug

Seit 50 Jahren ist Gertrud Strachalla Mitglied der TSG Hatten-Sandkrug. Sie trainiert seit mehr als 42 Jahren eine Turngruppe, die sie aufgebaut hat. Lange Zeit war sie auch Leiterin der Sparte „Turnen“. Die amtierenden Abteilungsleiterinnen Claudia Maurer und Stefanie Korte freuten sich über „so eine engagierte Trainerin“ und hofften, „dass sie uns noch lange erhalten bleibt“, teilte der KSB mit.





Ziel der Aktion „Ehrenamt überrascht“ ist es, Menschen, die im Hintergrund tätig sind, in den Vordergrund zu stellen und ihre Arbeit zu würdigen. „Das ist eine nette Geschichte. Es ist natürlich immer schön, wenn man Anerkennung für seine Arbeit bekommt“, fand Britta Donner. Holger Kreye wies zudem auf die enorme Bedeutung von Ehrenamtlichen hin: „Menschen, die in einem Verein ehrenamtlich tätig sind, sind genau die Menschen, die gebraucht werden. Ohne ehrenamtliche Helfer geht bei einem Verein gar nichts und der Betrieb wäre nicht aufrecht zu erhalten.“