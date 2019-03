Hude. Die um den Verbleib in der Verbandsliga kämpfenden Tischtennisspieler des TV Hude II empfangen an diesem Samstag den VfL Westercelle.

An diesem Samstag steht für die Tischtennismänner vom TV Hude II das nächste Punktspiel an. Für den vom Abstieg bedrohten Verbandsligisten wird es im Heimspiel gegen den VfL Westercelle (12 Uhr, Jahnhalle am Vielstedter Kirchweg) aber ganz schwer, zu punkten.



Huder empfangen starken Konkurrenten

In der Vorwoche verfügte Hude bei Aufstiegsanwärter TSV Lunestedt II über keine Mittel. Gegen diese sehr starke Mannschaft mit Aufstiegsambitionen war das Team mit einer 2:9-Niederlage sogar noch zufrieden. Nun lautet die Frage: Kann der Turnverein an den eigenen Tischen gegen den Tabellenvierten aus Westercelle mehr herauskitzeln? Das VfL-Ensemble gilt als ähnlich stark wie Lunestedt und bildet zudem ein starkes Kollektiv. In der Hinrunde benötige Westercelle nicht einen Ersatzspieler.

TVH-Spitzenspieler Finn Oestmann sieht kleine Chance

Entscheidend für die Möglichkeiten der Huder könnte sein, ob der VfL den 3:9-Rückschlag in Lunestedt weggesteckt hat. Denn dessen Chancen auf die Vizemeisterschaft sind nach der Schlappe nur noch sehr gering: Die Westerceller (17:9 Punkte) müssen neben den Lunestedtern (19:7) auch noch den Tabellenzweiten TV Hude I (19:5) abfangen, um die Relegation zur Oberliga doch noch zu erreichen. Hude Zweite hofft, dass das VfL-Team doch ein wenig die Zügel schleifen lässt. "Natürlich wird das ein sehr schweres Match für uns. Doch wenn wir alle gut spielen, dann sehe ich durchaus eine Chance", ist TVH-Spitzenspieler Finn Oestmann nicht so pessimistisch.