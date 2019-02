Delmenhorst/Sindelfingen. Fabian Kuhfeld, Sprinter vom Delmenhorster TV, hätte bei den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften 2019 im Halbfinale des 60-Meter-Laufs der Altersklasse U20 starten können. Die Information erreichte ihn aber nicht mehr rechtzeitig.

Was ist da denn da passiert bei den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Sindelfingen? Zunächst schien es so, als hätte sich Fabian Kuhfeld vom Delmenhorster TV nicht für das Halbfinale im 60-Meter-Lauf qualifiziert, dann war er doch wieder dabei, um schlussendlich den Lauf doch nicht bestreiten zu können.

Fabian Kufehld macht beim Start einen Fehler

Doch der Reihe nach: Ausgerechnet beim ersten Jahreshöhepunkt unterlief dem niedersächsisch-bremischen Landesmeister in seinem Vorlauf ein letztlich verhängnisloser Fehler. Er kam zu spät aus den Startblöcken, ein Manko, das auf der kurzen Sprintstrecke kaum mehr aufzuholen ist. Am Ende blieb ihm trotz einer energischen Aufholjagd mit einer Zeit von 7,12 Sekunden nur der vierte Platz. Mit seiner bei den Landemeisterschaften gelaufenen Zeit von 7,00 Sekunden, wäre das DTV Talent locker ins Halbfinale gestürmt.

So begann für ihn das große Zittern. Reicht die Zeit, um neben den jeweils drei Vorlaufschnellsten zu den sechs Zeitschnellsten zu gehören, die im Halbfinale startberechtigt gewesen wären? Am Ende lagen drei Athleten mit exakt gleicher Zeit auf dem sechsten Platz. Ein verlorenes Losverfahren gegen Marvin Ortmann (1860 Minden), der auf die tausendstel Sekunde genau die gleiche Zeit wie Kuhfeld erzielt hatte, bedeutete für den Delmenhorster Leichtathleten zunächst das Aus. Auch hieß es, dass ein weiterer zunächst disqualifizierter Läufer nochmals starten dürfe. Laufe er schneller, so das Kampfgericht, als die von Kuhfeld erzielten 7,12 Sekunden, wäre der endgültig raus. In der Tat war der Läufer schneller, die Sache schien klar. Aber nur scheinbar, denn trotz der schnelleren Zeit wurde die Disqualifikation nicht aufgehoben. Kuhfeld war plötzlich doch wieder im Halbfinale. Allerdings wurde er darüber nicht informiert. Der 18-jährige Sprinter packte seine Sachen und machte sich gemeinsam mit seinen Eltern und DTV-Trainer Carlos Ridder auf den Heimweg. „Das Kampfgericht hat uns klipp und klar mitgeteilt, dass Kuhfeld nicht qualifiziert ist“, sagte Ridder. „Zudem wurde das durch den Aushang der Ergebnisliste bestätigt. Dass dies nochmal korrigiert wurde, haben wir nicht mehr mitgeteilt bekommen. Man hat uns völlig unzureichend informiert“, schimpfte Ridder.

Delmenhorster ziehen positives Fazit

Unabhängig von dem ganzen Chaos zeigten sich Kuhfeld und Ridder dennoch zufrieden: „Ich habe Fabian ab 20 Meter noch nie so schnell gesehen wie hier. Das stimmt mich für die laufende Freiluftsaison optimistisch“, erklärte der Trainer. Auch Kuhfeld war trotz des schlechten Starts nicht unzufrieden: „Wenn man den Start so vergeigt wie ich, dann darf man sich nicht wundern, nicht weiter zu kommen. Aber ich bin dennoch zufrieden, es zu deutschen Meisterschaften geschafft zu haben. Vor allem weiß ich: Ich kann trotz miserablen Starts enorm beschleunigen“. Für Kuhfeld bleibt die Genugtuung, schnellster Niedersachse seiner Altersklasse zu sein. Übrigens, deutscher Jugendmeister wurde der große Favorit Luis Brandner vom LAC Erfurt in 6,73 Sekunden.