TV Hudes III Mannschaftsführer Giuseppe Castiglione steckt nach dem Klassenerhalt die nächsten Ziele. Archivfoto: Rolf Tobis

Hude. Die Tischtennisspieler des TV Hude III haben ihren starken Lauf in der Rückrunde weiter fortgesetzt. Der Aufsteiger hat durch seinen 9:6-Heimsieg am Sonntag gegen den BV Essen den Klassenerhalt quasi in trockene Tücher gewickelt.