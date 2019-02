Delmenhorst/Brake. Für das Spitzenspiel in der Regionalliga haben sich die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst beim SV Brake warm geschossen. Eine TVJ-Stürmerin stand besonders im Mittelpunkt.

Für TV Jahns Top-Torjägerin Vivien Endemann hätte es ein Sonntag ganz spezieller Sonntag werden können. Im Testspiel beim Landesligisten SV Brake verbuchte sie beim 8:1 (3:0)-Kantersieg vier Treffer auf dem Konto der Regionalliga Fußballerinnen. Dabei verpasste die 17-Jährige nur knapp ein seltenes Kunststück.

Doch auf Anfang: Auf dem Braker Kunstrasen war die TVJ-Offensive rund um Endemann in Dauerbeschäftigung. „Brake kam kaum zu Entlastungsangriffen“, berichtete TVJ-Trainer Claus-Dieter Meier. Mit ihrem Kombinationsfußball hatten die Delmenhorsterinnen die zwei Spielklassen niedrigeren Gastgeberinnen im Griff. Den Torreigen eröffnete Julia Hechtenberg (9. und 20. Minute). Vivien Endemann (36.) sorgte für die 3:0-Führung vor der Pause. „Es hätten bereits in der ersten Halbzeit mehr Tore fallen können, doch einige Situationen konnte die Braker Abwehr mit viel Glück klären“, sagte Meier.

Endemann verpasst besonderes Kunststück

Nach dem Seitenwechsel schnürte Endemann ihren Viererpack mit Treffern in der 50., 60. und 79. Minute. Ihre Torserie unterbrachen Brakes Carina Bakenhus (54., nach einem Konter) sowie ihre Mitspielerin Nathalie Heeren (59.) und Sandra Göbel (66.) und nahmen ihr damit die Chance auf ein besonderes Kunststück. Es wäre Endemanns zweiter lupenreiner Hattrick in zwei aufeinanderfolgenden Spielen gewesen. Am Sonntag zuvor gelangen ihr beim Testspiel gegen GVO Oldenburg (7:0-Sieg) drei Treffer in Folge. Dafür kann sie sich mit einer anderen bemerkenswerten Leistung rühmen: Sieben Tore in sieben Tagen gehören ebenso zu den Seltenheiten im Leben einer Stürmerin.

Auf Torejagd in der Regionalliga, wo sie mit elf Toren in elf Partien Jahns treffsicherste Spielerin ist, geht sie mit ihren Mitstreiterinnen wieder am Sonntag, 10. März, um 13 Uhr im Düsternorter Stadion. Dann empfängt der Tabellendritte den Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg.