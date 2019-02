Hude. Nicht nur für die Gesundheit ist der Rehasport beim TV Hude wichtig. Betroffene berichten von ihren Leidensgeschichten.

„Marschiert mal los“, ruft Übungsleiterin Brigitte Klattenhoff vom TV Hude ihrer Sportgruppe zu. Die acht Frauen und Männer, die sich an diesem Montagabend in der Halle an der Glatzer Straße eingefunden haben, schwärmen im gemächlichen Tempo aus. Sie ziehen langsam ihre Bahnen durch die Sporthalle. Ein Schritt wird behutsam nach dem anderen getan, die Arme baumeln gemütlich hin und her. „Jetzt lasst die Arme nach hinten kreisen. Einen nach den anderen“, lautet Klattenhoffs nächste Anweisung, die Übungsleiterin erläutert: „Das dient dazu den Brustkorb aufzulockern und erleichtert das Atmen.“





Für die Frauen und Männer, die da Arme kreisend durch die Halle in Hude schleichen, ist das Atmen zuweilen ein Problem. Sie alle haben Lungenerkrankungen wie Asthma, Bronchitis oder eine Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (kurz: COPD). Sport zu treiben, ist für sie nicht einfach. Bei zu hoher Belastung bleibt ihnen die Luft weg oder ihnen wird schwarz vor Augen. „Viele Menschen ziehen sich aus Angst davor zurück“, weiß Klattenhoff. Um die Lungenkranken wieder in Bewegung zu bringen, hat der TV Hude sein Rehasport-Angebot um „Sport bei Lungenerkrankung“ erweitert. „Sie sollen unter Menschen kommen und sehen, dass sie mit ihrer Krankheit nicht alleine sind“, erklärt sie.





Rehasport für Lungenkranke beim TV Hude Seit dem 11. Februar bietet der TV Hude "Rehasport bei Lungenerkrankungen" an. Jeden Montag finden zwei Trainingseinheiten statt. Achim Hundhausen trainiert eine Gruppe von 9 bis 10 Uhr im Spiegelraum der Jahnhalle. In der Turnhalle an der Glatzer Straße leitet Brigitte Klattenhoff von 17 bis 18 Uhr eine weitere Gruppe. Bei dem Angebot handelt es sich um Rehabilitationssport. Es ist eine Verordnung erforderlich um teilzunehmen. Nähere Auskunft gibt Klattenhoff unter Telefon (04408) 9840003 und per E-Mail an klattenhoff@tvhude.de.





In der Region sind solche Gruppen für Lungenerkrankungen rar gesät, weiß der an Asthma leidende Horst Krause. Bei dem 64-Jährigen diagnostizierten die Ärzte vor zehn Jahren die chronische Atemwegserkrankung. „Ich bin heilfroh, dass es dieses Angebot jetzt in Hude gibt“, sagt er. Zuvor musste der Huder nach Oldenburg fahren, um das speziell auf Lungenkranke zugeschnittene Trainingsprogramm wahrnehmen zu können. Für den Platz in der Gruppe des Oldenburger Turnerbundes musste er zwei Jahre auf der Warteliste ausharren, ehe er mittrainieren durfte. Das Angebot beim TV Hude ist für ihn ein wahrer Segen.

Mit dem neuen Angebot ist der TV Hude im Landkreis Oldenburg ein Vorreiter. Seit Mitte Februar sind in zwei Gruppen insgesamt 30 Rehasportler aktiv. Die Generation 50 plus ist in den beiden Gruppen zahlreich vertreten. In Delmenhorst bietet der Verein RSG Delmenhorst ebenfalls Lungensport an.

Anzeige Anzeige

„Jeder macht so viel, wie er kann“

Für Lungenkranke ist viel Bewegung wichtig. Das hat Krause während seiner Reha gelernt. Klattenhoff und Achim Hundhausen, die beide Gruppen beim TVH leiten, stimmen ihm zu. Mit dem Zusatz, dass jeder seine Grenzen dabei respektiert und einhält. Der Zweck des Kurses ist auch die Ausdauer zu trainieren, betont Hundhausen, der wie Klattenhoff ein ausgebildeter Übungsleiter für Rehasport ist. „Wir können die Krankheiten nicht heilen, aber den Verlauf beeinflussen“, sagt Klattenhoff.

In der Halle an der Glatzer Straße ist nach 20 Minuten leichter Aufwärmübungen schon das erste Keuchen hörbar. „Jeder macht so viel, wie er kann“, ermutigt Klattenhoff ihre Schützlinge, sich nicht zu viel aufzubürden. Diesen Satz wird sie wie ein Mantra die ganze Trainingsstunde über mehrfach predigen. Beim Rehasport kommt es nicht auf Schnelligkeit an, betont die Übungsleiterin. Das Bewegen sei das Wichtigste.

Wer eine kurze Auszeit braucht, der nimmt sie sich. So wie Helga Stachel. Nach einer halben Stunde macht die Huderin eine kurze Verschnaufpause. Ihre Leidensgeschichte nahm vor acht Jahren ihren Lauf. In ihrer Lunge sammelte sich Wasser in Folge einer Herzschwäche. Nach ihrer Herz-Operation nahm sie sich 2012 vor, die „Pumpe“ bei der Herzsport-Gruppe des TVH zu stärken. „Für seine Gesundheit muss man was tun“, sagt die 75-Jährige. Über Klattenhoff, die auch die Herzsportler betreut, wurde sie auf das neue Angebot aufmerksam. Auch außerhalb der Sporthalle ist die Huderin aktiv. Insbesondere ihre Enkel halten sie fit.

Langer Weg zurück ins Leben

An Stachels Seite gönnt sich ihre ehemalige Arbeitskollegin Birgit Pund eine kurze Pause. Bei der Huder Polstermöbelfirma Domo haben sie gemeinsam gearbeitet. Bis Pund wieder Sport treiben konnte, hat es lange gedauert. Vor zwei Jahren ist die an COPD leidende Huderin kurz nach ihrem Geburtstag ins Koma gefallen. Die Ursache war eine verschleppte Erkältung, berichtet die 57-Jährige. 13 Wochen lang war sie im Koma.

Danach musste sie sich erstmal wieder zurück ins Leben kämpfen. Die Treppe hochgehen, war mit 28 Prozent Lungenvolumen eine neue Herausforderung in ihrem Leben. „Mal eben etwas erledigen, konnte ich vergessen. Ich musste im Alltag immer wieder Pausen einlegen“, sagt sie. Das Schlimmste sei für jedoch der „Zwangsruhestand“ gewesen. „Dass ich nicht mehr arbeiten kann, war für mich schwer zu akzeptieren. Ich bin immer ein Arbeitstier gewesen“, sagt sie wehmütig. Umso wichtiger ist für sie das Rehasportangebot des TV Hude. „Wir müssen das Beste aus unserer Situation machen. Die Gemeinschaft hier gibt uns Mut“, sagt sie und kehrt zum Training zurück.

Zum Abschluss stehen noch ein paar Dehnübungen mit einem Seil an. Über dem Kopf bringen die Lungensportler es auf Spannung und neigen ihren Oberkörper von links nach rechts. „Dabei müsst ihr auf die Atmung achten“, leitet Klattenhoff die Gruppe an. Nach einer Stunde ist an der Glatzer Straße Schluss. Die Frauen und Männer marschieren jetzt wieder in ihrem Tempo. Und zwar ermutigt und gestärkt nach Hause.