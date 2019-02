Delmenhorst/Neerstedt. Die Rollstuhlhandballer im Delmenhorster TV generieren nicht nur Mitglieder, sondern auch Spenden im fünfstelligen Bereich.

Am Sonntag ist Familie Giebert wieder unterwegs, dieses Mal geht es mit dem Auto ziemlich gerade in Richtung Norden. Vater Andreas und seine Söhne Fynn-Morris und Ben-Louis fahren zum Handballspiel von Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt gegen den HC Erlangen und dürfen sich Backstage die Zeit bis zur Pause vertreiben. Dann wird Andreas Giebert vor voraussichtlich 6.500 Zuschauern in der Flens-Arena einen ziemlich großen Scheck entgegen nehmen: 2.500 Euro ist die bemerkenswerte Summe, die die Flensburger Gieberts Rollstuhlhandballern vom Delmenhorster Turnverein spenden. "Da kann man doch nicht meckern", findet Giebert.

Es ist wohl nicht übertrieben, zu sagen, dass das Projekt des Heiders gerade um die halbe Handball-Welt geht. Seit sein im Rollstuhl sitzender Sohn Fynn-Morris nicht mehr für den VfL Bad Zwischenahn in der Liga spielen kann und Andreas Giebert die Rollstuhlhandball-Abteilung im DTV gegründet hat, hat das Projekt eine Dynamik angenommen, die niemand vorhergesehen hatte. 12.500 Euro an Geldspenden und Sachleistungen sind bereits eingegangen, der Höhepunkt waren die fünf Rollstühle, die die Firma Wellspect am Sonntag am Rande eines Stützpunkttrainings in Neerstedt überreichte – Gesamtwert: 6.000 Euro.













Das neue Material wurde gleich einem Praxistest unterzogen, die Halle war mit Spielern und Zuschauern bestens gefüllt. Mit Jane Martens und Jenny Behrend mischten auch zwei Spielerinnen des Bundesligisten VfL Oldenburg mit. Erwachsene spielten mit Kindern, Rollstuhlfahrer mit Laufenden – so wie Giebert es sich vorstellt. "Es war ein Riesenerfolg. Alle haben unglaublichen Spaß", schwärmt er. In Neerstedt denkt man bereits über eine Fortsetzung nach.

Die Delmenhorster Rollstuhlhandballer wachsen allerdings so schnell, dass der Verein kaum hinterherkommt. Noch immer findet das Training am Mittwoch in einem mit Vorhängen abgetrennten Viertel der Stadtbadhalle statt, in dieser Woche drängelten sich dort elf Spieler um die kleinen, aufgestellten Tore herum. "Das ist nicht optimal", sagt Giebert. Am Anfang waren es Kinder, inzwischen sind auch Erwachsene mit dabei. Der DTV hat schon angekündigt, nach Alternativen zu suchen, damit demnächst auch auf dem großen Feld und auf Handballtore gespielt werden kann.

Benefizspiel mit Bundesligaspielerinnen in Planung

Die nächsten Monate könnten für den Club noch stressig werden, denn Giebert lässt sich kaum bremsen. Am 24. März soll ein Benefizspiel stattfinden, für das er Bundesliga-Handballerinnen des VfL Oldenburg und von Werder Bremen gewinnen will – die Halle dafür steht noch nicht fest. Im Juni ist ein dreitägiges Trainingscamp geplant, weitere Stützpunktrainings dazwischen auch noch, das nächste am 23. Februar in Bad Zwischenahn. "Über solche Events gewinnen wir Spieler", sagt Giebert. Er hofft auch auf weitere Sponsoren, um irgendwann auf 25 Rollstühle zu kommen, damit sich die Spieler nicht immer abwechseln müssen. Wer dazustoßen oder die Abteilung unterstützen will, kann sich unter Telefon 0152/36261529 und der Mailadresse info@rolli-handball.de melden und auf der Internetseite rolli-handball.de weitere Informationen einholen.

Die Werbetrommel rührt Giebert so lange unverdrossen weiter. Am 23. März soll Fynn-Morris Giebert beim Frauen-Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande in Oldenburg den Ball einrollen. Die Bühnen werden für die jüngste Abteilung des Delmenhorster TV nicht kleiner.