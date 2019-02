Delmenhorst. Fabian Kuhfeld vom Delmenhorster TV gehört zu den besten Sprintern Niedersachsens. Sein Weg in die Landesspitze war steinig.

Wir schreiben den 16. August 2009. In Berlin feiern über 50.000 Zuschauer bei den zwölften Weltmeisterschaften der Leichtathleten einen neuen, sensationellen Weltrekord. In 9,58 Sekunden stürmt der jamaikanische Superstar Usain Bolt im 100-Meter-Finale zu einer neuen Fabelzeit. Ein kleiner Delmenhorster Junge, der diesen Lauf vor dem Fernsehgerät verfolgt, ist hin und weg. „So schnell möchte ich auch mal laufen können“, träumt er völlig fasziniert von diesem atemberaubenden Lauf des schnellsten Mannes der Welt.

Seither ist aus dem kleinen Jungen nicht nur ein stattlicher junger Mann geworden. Fabian Kuhfeld ist sein Name. Auch das Sprinten hat ihn nicht mehr losgelassen. Während andere Jugendliche, Fußballstars wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo zu ihren Vorbildern erkoren haben, ist Usain Bolt für den 18-jährigen Delmenhorster nach wie vor sein großes Idol. Und schnell laufen kann er auch, natürlich nicht so schnell wie Bolt, aber in Niedersachsen gibt es derzeit wohl kaum einen gleichaltrigen Sprinter, der Kuhfeld das Wasser reichen könnte. Doch, um dahin zu kommen, musste der junge Leichtathlet viele Rückschläge einstecken.

Vom Tennis zur Leichtathletik

Schnell laufen konnte Kuhfeld schon immer, bereits mit neun Jahren bekam er bei einem Schulsportfest eine besondere Auszeichnung, weil er im 50-Meter-Lauf zu den Schnellsten gehörte. Doch es dauerte dann doch noch zwei weitere Jahre, bis Kuhfeld so richtig mit Leichtathletik begann. Was hatte er nicht alles ausprobiert, Turnen, Schwimmen und Tennis, aber das alles „war nicht so richtig mein Ding“, sagt er. Bis ihm sein damaliger Tennislehrer Georg Saghmeister, der von der Antrittsschnelligkeit seines Schützlings begeistert war, empfohlen hat, doch mal mit Torsten Husak, dem Leichtathletik Trainer des Delmenhorster TV, Kontakt aufzunehmen. So kam "Kuhfi", wie ihn seine Freunde nennen, dann zum DTV. „Anfangs war ich da aber nur selten beim Training, mir fehlte der Kick“, erzählt er.

Steiniger Weg in die Landesspitze

So dauerte es nochmal fast zwei Jahre bis es so richtig losging mit der Leichtathletik. Im Sommer 2013 bestritt der damals zwölfjährige beim Delmenhorster Kinder- und Jugendsportfest seinen ersten Wettkampf. Nicht im Sprint, sondern im Weitsprung: „Da habe ich mich gleich verletzt, ein Muskelfaserriss. Ich musste ein dreiviertel Jahr pausieren“, erinnert er sich. Überhaupt prägten Verletzungen fortan die sportliche Karriere des jungen Athleten. Immer wieder warfen ihn Muskelverletzungen zurück. „2016 war eine Saison zum Vergessen“, sagt er. Auch 2017, als er bei den Hallen Landesmeisterschaften in der Altersklasse U18 noch einen sehr guten fünften Platz im 60-Meter-Sprint belegte, war von verletzungsbedingten Rückschlägen geprägt. „Manchmal habe ich das nicht ernst genommen, bin zu spät oder gar nicht zum Arzt. Oder ich habe zu früh wieder angefangen. Die Rückschläge waren dann umso heftiger“, meint Kuhfeld selbstkritisch.

Konkurrenz spornt Kuhfeld an

Erst seit letztem Jahr geht es deutlich voran. „Endlich war ich verletzungsfrei. Dadurch hat sich auch meine Ausdauer verbessert, früher bin ich etwa nach 60, 70 Metern richtig abgefallen“, sagt er. Zwar erfüllten sich bei den Landesmeisterschaften nicht alle seine Hoffnungen, er wurde im 100-Meter-Lauf der Altersklasse U20 Fünfter hinter seinem Vereinskollegen René Rumpf. „Es ist gut, dass wir beim DTV einen weiteren guten Sprinter haben, das spornt mich zusätzlich an“, sagt er.





Anzeige Anzeige

Der Lohn: Ende August wurde er mit weiteren DTV-Mitstreitern Teamlandesmeister. „2018 konnte ich endlich mal kontinuierlich trainieren“, berichtet er. Und das zahlt sich aus: In der laufenden Hallensaison verbesserte er seine Bestzeit im 60-Meter-Sprint um 23 hundertstel Sekunden auf 7,00 Sekunden – das sind Welten auf der kurzen Laufstrecke. Kuhfeld wurde mit dieser Zeit nicht nur Hallen-Landesmeister, er qualifizierte sich damit auch souverän für die am 23. und 24. Februar in Sindelfingen stattfindenden Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften. Für diese Titelkämpfe hat er ein klares Ziel: „Angesichts der starken Konkurrenz in Deutschland wäre das Erreichen des Halbfinales schon ein toller Erfolg.“

Nach dem Abi in die Naturwissenschaft

Für weitere Hobbys bleiben Kuhfeld, der mit viel Ehrgeiz seinen Sport betreibt, nicht viel Zeit. „Hin und wieder Computerspiele. Auch schnelle Autos faszinieren mich“, sagt er. Zudem fordert die Schule ihren Tribut. In zwei Jahren will er am Gymnasium an der Willmsstraße das Abitur bauen und später „irgendwas Naturwissenschaftliches machen“. Allerdings so richtig will er sich noch nicht festlegen, was seine berufliche Zukunft angeht – ähnlich wie sein Idol Usain Bolt, der sich nach seiner Zeit als Sprinter auch noch nicht beruflich festgelegt hat.