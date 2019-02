Delmenhorst. Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben den zweiten Tabellenplatz mit einem Heimsieg verteidigt: Sie setzten sich gegen den TV Oyten III mit 31:20 durch.

Statistik HSG Delmenhorst: Nienaber, Peters, Neitzel 5, Haake 1, Cordes 4/1, Howe 2, Hildener 2, Lampe 2, Stecher 2/1, Schneider 2, Sticklies 6, Weyhausen 5. Siebenmeter: HSG 3/2 – TVO 8/6. Zeitstrafen: HSG 3 – TVO 0. Spielfilm: 1:2 (6.), 4:2 (9.), 5:5 (13.), 8:8 (18.), 10:8 (20.), 15:11 (28.), 16:12 – 18:12 (34.), 20:13 (40.), 27:15 (50.), 29:17 (53.), 31:20.





Die Gastgeberinnen gingen zwar klar favorisiert in die Partie, doch das Team um Trainer Ingo Renken nahm ihre Konkurrentinnen sehr ernst, da sie das Hinspiel nur mit 25:24 gewonnen hatten. In der ersten Halbzeit zeigte der TVO dann auch, dass er für eine Überraschung gut sein kann. Die Partie verlief ausgeglichen. In der 18. Minute lag die HSG mit 7:8 zurück. Nach diesem Gegentreffer kam das Spiel der Delmenhorsterinnen in Schwung. Die Abwehr wurde sicherer, im Angriff wurden die Chancen besser genutzt. Zur Pause lag die HSG mit 16:12 vorn. Den guten Lauf setzten die Renken-Schützlinge in den zweiten 30 Minuten fort. Die Abwehr wurde zum Bollwerk, auch Sandra Peters, die nach der Halbzeit das Tor hütete, erwischte einen Sahnetag. Die HSG erhöhte das Tempo, die Gäste hatten nicht mehr viel entgegenzusetzen.