Delmenhorst. Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst testet an diesem Sonntag beim FC Oberneuland seine Form.

"Das Schlimmste sind die Verletzungen", sagt Olaf Blancke, Trainer der Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst, mit Blick auf den bisherigen Verlauf der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2018/19. Der beginnt für sein Team am Sonntag, 24. Februar, 14 Uhr, beim Spitzenreiter Eintracht Northeim.

Drei Atlas-Spieler fallen langfristig aus

Zuletzt, vor dem Testspiel beim Bezirksligisten GVO Oldenburg (5:0), war bekannt geworden, dass Julian Harings wegen eines Kahnbeinbruchs eine zwölfwöchige Zwangspause einlegen muss. Die Verletzung hatte sich der Defensivspezialist während der Vorbereitungspartie bei der Regionalliga-Mannschaft des VfL Oldenburg (1:4) zugezogen. In Marvin Osei (Handbruch) und Jannik Vollmer (Mittelfußbruch) fehlen dem SVA zwei weitere Akteure langfristig. Bei GVO waren zudem Mittelfeldspieler Musa Karli und Innenverteidiger Marlo Siech angeschlagen ausgefallen. "Du willst jetzt eigentlich in die Formation finden", erklärte Blancke die negativen Auswirkungen. An diesem Sonntag testet seine Mannschaft erneut ihre Form: Sie tritt ab 14 Uhr am Vinnenweg in Bremen gegen den FC Oberneuland (Bremen-Liga) an.

Atlas Delmenhorst erzielt in Oldenburg fünf Tore

Die Partie in Oldenburg, gegen einen guten Bezirksligisten, habe vor allem dem Einspielen der Offensive gedient, erklärte Blancke nach dem 5:0 (2:0) über den GVO. Die Treffer erzielten Patrick Degen (38. Minute), Oliver Rauh (41.), Marc Prießner (48.), Tom Schmidt (75.) und Zinar Sevimli (86.). "Die Tore haben wir gut herausgespielt", lobte Blancke, dem die kleinen Unkonzentriertheiten in der Defensive und im Spielaufbau nicht verborgen geblieben waren. "Wir haben viel gewürfelt", erklärte er. In der Tat waren einige Atlas-Akteure auf Positionen gefordert, auf denen sie bisher nicht zum Einsatz gekommen waren.

"Wir hatten trotzdem acht Akteure auf der Bank", sagte Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball des SVA, zur Verletzungsmisere. Zwei von ihnen waren Emiljano Mjeshtri und Zinar Sevimli aus dem Kreisliga-Team des Vereins. Sie kamen in der zweiten Halbzeit zum Einsatz: Mjeshtri bereitete den Prießner-Treffer klasse vor, Sevimli traf. "Es stimmt froh, dass man sieht, dass von unten etwas nach kommt", lobte Blancke.

Standortbestimmung beim FC Oberneuland

Die Partie gegen Oberneuland werde eine Standortbestimmung, erwartet der SVA-Trainer. "Auch die Defensive wird richtig gefordert", sagt Blancke angesichts der guten Form, die der Tabellenzweite der Bremen Liga zuletzt zeigte. Der FCO gewann Testspiele gegen die Regionalligisten BSV Rehden (4:2) und SpVgg Drochtersen/Assel (4:1) und den Atlas-Ligarivalen HSC Hannover (8:1).