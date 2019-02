Delmenhorst/Dortmund. Der Delmenhorster Fußballer Herbert Bockhorn ist von Borussia Dortmund für die Champions League nachnominiert worden.

Als Herbert Bockhorn das letzte Mal in Delmenhorst Fußball spielte, stand er auf der falschen Seite. Ende Mai 2015 kickte eine Stadtauswahl vor 2500 Schaulustigen im Stadion an der Düsternortstraße gegen die Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen, der in Delmenhorst aufgewachsene Rechtsaußen spielte aber nicht für seine Heimatstadt, sondern für die Bremer Profis und erzielte beim 7:1 vor den Augen von Freunden und Familienangehörigen sein letztes Tor in Grün-Weiß. „Es war ein Wahnsinnserlebnis, in seiner Heimat vor so vielen Zuschauern zu spielen“, sagte der Youngster.

Inzwischen sollte er sich an ein größeres Publikum gewöhnt haben. Der 24-Jährige wechselte über die Zwischenstation SC Wiedenbrück im Sommer 2016 in die U23 von Borussia Dortmund, für die er inzwischen 61 Spiele in der Regionalliga West absolviert hat, in denen er achtmal traf und sechs Vorlagen gab. In dieser Woche fiel sein Name auf Fußball-Portalen weltweit in einer Meldung, die für seine Karriere nur gut sein kann. Der Delmenhorster, der schon einige kurze Trainings- und Testspiel-Auftritte bei den Profis hatte, wurde zusammen mit dem 16-Millionen-Winterneuzugang Leonardo Balerdi für die K.o.-Spiele der Champions League nachnominiert. Er trägt bei den Profis die Nummer 39 und profitiert davon, dass er ein sogenannter Local Player ist, also ein Spieler, der schon länger im Verein ist – vier davon schreibt die UEFA vor.



Dortmunds U23 "eine geile Mannschaft"

Am kommenden Mittwoch tritt der BVB zum Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur an. Beim Blick auf das Dortmunder Luxus-Aufgebot ist es wohl nicht zu pessimistisch, zu behaupten, dass Bockhorns Einsatzchancen im Wembleystadion ziemlich gering sind – zu viele Gehaltsmillionäre stehen noch zwischen ihm und seinem Pflichtspieldebüt für die Schwarz-Gelben. Dennoch ist schon der Sprung ins Aufgebot ein neuerlicher Höhepunkt einer Saison, die für Bockhorn einen Quantensprung bedeutet hat. Dem Traum von der Bundesliga ist einen gewaltigen Schritt näher gekommen.

Bockhorns Laufbahn zeigt allerdings auch, wie lang der Weg dorthin ist. Er wurde in Uganda geboren, kam 2006 von Kiel nach Delmenhorst und zog in den Stadtteil Ströhen. Ab der C-Jugend spielte er für Werder Bremen und nebenbei für die Schulmannschaft des Willms-Gymnasiums, wo er 2014 auch Abitur machte. Seine Familie wohnt noch in Delmenhorst, sein jüngerer Bruder Kevin, ebenfalls ein offensiv orientierter Rechtsverteidiger, spielt beim TuS Hasbergen in der Kreisliga.

Bruder kickt beim TuS Hasbergen

Trotz der besten Ausbildung bei Werder, wo er auch für den Delmenhorster und aktuellen Profi-Trainer Florian Kohfeldt spielte, kam er über die Regionalliga bisher nicht hinaus. Immerhin ist er mit einem Marktwert von 125.000 Euro, gleichauf mit dem inzwischen beim belgischen Zweitligisten SC Cambuur-Leeuwarden gelandeten Kevin Schindler, laut „transfermarkt.de“ der zweitteuerste Delmenhorster Fußballer – hinter Torwart Patrick Drewes vom Drittligisten Kickers Würzburg, der 275.000 Euro wert ist.

Mit Dortmunds U23 wollte Bockhorn eigentlich in die 3. Liga aufsteigen, nach nur einem Sieg aus den letzten vier Spielen reicht es momentan aber nur zu Rang vier. 16 der 21 Spiele hat der Delmenhorster gemacht, die meisten über 90 Minuten, und dabei zwei Tore und zwei Vorlagen beigesteuert. Bockhorn fühlt sich im Team offenkundig wohl. „Wir haben eine geile Mannschaft. In der Liga haben wir uns schon einen guten Namen gemacht“, sagte er dem Portal „Reviersport“.

Gegen Liverpool vor 55.000 Zuschauern

Das gilt für ihn persönlich umso mehr. Selbst wenn sein Name in dieser Champions League nur das Aufgebot auffüllen sollte – wie es ist, gegen die Branchenriesen zu spielen, hat er im Sommer erfahren. Trainier Lucien Favre nahm ihn mit zum International Champions Cup in den USA, einer Art Testspiel-Tournee der Großclubs. Beim 1:0 gegen Manchester City vor 34.629 Zuschauern in Chicago spielte er hinten rechts von Anfang an, beim 3:1 gegen den FC Liverpool vor 55.447 Zuschauern in Charlotte wurde er eingewechselt. Danach gab es ermutigende Wort von Favre, die der damalige U23-Trainer Jan Siewert über die „Ruhrnachrichten“ ausrichtete: „Es macht uns unheimlich stolz, dass wir einige U23-Spieler auf USA-Reise schicken konnten. Die Rückmeldung war: Die Jungs machen die Sache richtig gut.“

Die Frage, die sich Bockhorn in absehbarer Zeit allerdings stellen muss, ist: Macht er seine Sache auch gut genug für die BVB-Profis? In Dortmund, wo Bockhorns Vertrag bis 2021 läuft, schaffen für Top-Club-Verhältnisse zwar relativ regelmäßig Nachwuchsspieler den Sprung auf die große Bühne, dennoch ist der Schritt vom Vierten der Regionalliga zum Spitzenreiter der Bundesliga enorm – erst recht im fortgeschrittenen Talente-Alter von 24.

Profi-Debüt beim BVB realistisch?

Der BVB sieht dieses Problem, das nicht nur Bockhorn betrifft, allgemein relativ entspannt. Die U23 sei doch auch für Spieler da, „die sich etwas später entwickeln als andere“, wie Sportdirektor Michael Zorc auf der Club-Seite erklärt. Allerdings stellt er klar: „Wir möchten mit Borussia Dortmund für absoluten Spitzensport stehen. Nach oben hin wird es leistungstechnisch extrem eng. Es kann sich nicht jeder am Ende durchsetzen.“ Für Bockhorn könnte also ein kleinerer Verein langfristig eher zum Sprungbrett werden; ein Weg den Zorc für „einen natürlichen Prozess“ hält: „Es ist auch eine Freude und ein Qualitätssiegel, wenn Menschen, die wir ausgebildet haben, in anderen Klubs eine gute Rolle spielen.“

Erst einmal ist Bockhorn aber weiter Borusse – und die Regionalliga der Alltag. Die startet am 16. Februar wieder gegen seinen Ex-Club SC Wiedenbrück. Dann wird wohl jemand das Tor hüten, der gezeigt hat, wie man von der U23 – und streng genommen von Delmenhorst – auf die große Bühne gelangen kann. Eric Oelschlägel stand bei Bockhorns erwähntem letzten Gastspiel in der alten Heimat 2015 an seiner Seite als Werder-Keeper auf dem Platz. Am Dienstag spielte er für die BVB-Profis vor 81 365 Zuschauern im DFB-Pokal – ausgerechnet gegen die Bremer. Der Ausgang ist bekannt: Der BVB unterlag im Elfmeterschießen.