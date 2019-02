Delmenhorst. Der Delmenhorster Kevin Kyei arbeitet für die FSB-Spielerberatung, die auch Nationalspieler Antonio Rüdiger betreut.

Einfach eine Jugendpartie in Delmenhorst anschauen, wenn möglich eine Bratwurst essen und sich am Spaß und Engagement junger Fußballspieler freuen, daran hat Kevin Kyei große Freude – diese zu genießen, ist für den 22-Jährigen nicht immer ganz einfach. Er hat schon mehr als einen Fuß in der Tür zur Welt der Profis, das ist auch längst kein Geheimnis mehr: Kevin Kyei ist Berater und Talentscout. Seit Dezember ist die FSB Spielerberatung mit Sitz in Trier sein Arbeitgeber. Das bedeutet, dass er oft sogar in den großen berühmten Stadien in Europa zu Besuch ist. "Ich werde, wenn ich hier unterwegs bin, schon das eine oder andere Mal angesprochen, wen ich denn beobachte", erzählt er lachend, "auch, wenn ich einfach nur Fußball gucken möchte." Das macht er seiner Heimatstadt nämlich gerne und regelmäßig. Kreisliga, 1. Kreisklasse, Bezirksliga – egal. Dass er auf seinen Beruf angesprochen wird, stört ihn aber nicht, denn er lebt seinen großen Traum.

Kevin Kyei arbeitet für die Agentur, die Nationalspieler Antonio Rüdiger betreut

Geschäftsführer der FSB-Spielerberatung sind der Rechtsanwalt Alexander Bergweiler und der ehemalige Profi und Junioren-Nationalspieler Sahr Senesie (unter anderem Borussia Dortmund, 1899 Hoffenheim). Mit dem Ex-Profi und -Bundesligatrainer Fritz Fuchs gründeten sie die Agentur, als Fuchs und Senesie das Talent von Antonio Rüdiger – Sensesies Bruder – erkannten und beschlossen, ihn auf seinem Weg zu begleiten. Mit Erfolg. Rüdiger wurde beim VfB Stuttgart Bundesliga-Profi, wechselte dann zum AS Rom in die erste italienische Liga. Seit Juli 2017 läuft er für den FC Chelsea in der Premier League in England auf. 29-mal trug er das Trikot der DFB-Auswahl, gewann 2017 den Confederation Cup, stand 2018 im WM-Kader.

Delmenhorster für Nachwuchsspieler zuständig

"Mein Ziel ist es schon, einen Spieler herauszubringen, der es auf die ganz große Bühne schafft", erzählt Kevin Kyei. Einen wie Antonio Rüdiger eben. Doch das ist nicht einfach – und nicht alles. "Wichtig ist mir auch, dass die Spieler, mit denen ich zusammenarbeite, fest im Leben stehen." In seiner Firma sei er für Nachwuchsspieler verantwortlich. "Zuletzt war ich sehr viel in Österreich unterwegs. Wir haben angefangen, mit einem U18-Nationalspieler zusammenzuarbeiten", berichtet Kyei. Namen verrät er nicht. Aktive, die kurz davor sind, in den U19-Bereich zu wechseln, stehen im Mittelpunkt seiner Arbeit. "Ich kümmere mich mit anderen auch um unsere Social-Media-Aktivitäten", sagt er.



Dabei helfen ihm Erfahrungen, die er vor einigen Jahren bei Werder Bremen sammelte. Er absolvierte, nachdem er das Fachabitur in der Tasche hatte, bei dem Erstligaclub ein Freiwilliges Soziales Jahr, hospitierte während dieser Zeit in der Presseabteilung. Damals wurde er auf die Sportmanagement-Agentur DLT aufmerksam, die vor allem junge Fußballer fördert. Aus ersten Kontakten über Facebook wurde der erste Arbeitsplatz. Kyei hatte etwas zu seinem Beruf gemacht, das er vorher eher nebenbei und privat ausübte, um Freunden zu helfen.

Traum vom Profifußball nie aufgegeben

Als Kind wollte Kyei, der für den Delmenhorster BV spielte, natürlich auf dem Platz Karriere machen, Profi werden. Ein Loch in der linken Herzklappe, das bei ihm im Alter von sieben Jahren festgestellt wurde, machte Leistungssport allerdings unmöglich. Den Traum vom Profifußball gab Kyei nicht auf. Er suchte und fand seinen Weg.

Der Talentscout Kevin Kyei fiel den FSB-Mitarbeitern und -Geschäftsführern auf. Es entstanden Kontakte, die in einem Gespräch mit Bergweiler mündeten, in dem es um einen Wechsel ging. Kyei, der sich weiterentwickeln wollte, freut sich immer noch, dass sein damaliger Arbeitgeber Verständnis zeigte. "Wir sind im Guten auseinandergegangen, haben immer noch Kontakt", erzählt Kyei: "DLT hat mir die Tür geöffnet, dafür bin ich dankbar."

Kevin Kyei achtet auf Mentalität der Spieler

Für FSB betreut Kyei Spieler im norddeutschen Raum. "Für mich sollte ein Berater nicht mehr als zehn Personen betreuen", sagt er. "Du musst Zeit für sie haben. Du bist für sie immer erreichbar." Die Fußballer, auf die er aufmerksam wird, müssten "bereit sein, zuzuhören und zu lernen. Das siehst du auf dem Platz. Sie müssen klar im Kopf sein." Außer auf die Mentalität würde er auch auf das Umfeld, zu dem die Familie gehört, achten. "Das ist ganz, ganz wichtig. Es entscheidet mit, wie ehrgeizig du die Sache angehst. Mit Talent kommst du sehr weit, es ist aber nicht alles. Entscheidend dafür, ob du es ganz nach oben schaffst, ist die Arbeit neben dem Platz." Dazu gehöre auch die Schule. Kyei sagt:

"Du kannst zehn Tore pro Spiel machen, wenn du nur Sechsen auf dem Zeugnis hast, verlierst du das Gleichgewicht – und bist für große Clubs nicht mehr interessant."





Das bedeute nicht, dass talentierte Fußballer, die Profi werden möchten, nicht das gleiche machen könnten wie ihre Altersgenossen, für die Sport kein Berufswunsch ist. "Nein, nein", sagt Kyei, "sie sollen ihr Leben leben: ins Kino gehen, Spaß haben, die Jugend genießen. Aber sie dürfen den Fokus nicht verlieren."

Spieler sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren können

Dabei, diesen Fokus nicht zu verlieren, möchte Kyei helfen. Es geht ihm nicht nur um die Vermittlung von Verträgen, sagt er. Dabei und bei der Ausgestaltung hilft er natürlich auch. "Wir reden offen darüber. Die Spieler sollen sie verstehen." Vor allem aber möchte er die Bedingungen dafür schaffen, dass sich die Spieler auf das Wesentliche konzentrieren können. Er hilft und schult daher unter anderem auch die Öffentlichkeitsarbeit, den Umgang mit sozialen Medien und erinnert daran, die Zeit nach dem Fußball nicht aus den Augen zu verlieren. "Ich möchte, dass sich die Jungs wohlfühlen", erzählt Kyei. Das sei dann wiederum Werbung für ihn, denn "selbstverständlich" würden sich die Fußballer über Berater unterhalten.

Das Gehalt sei nicht das, was bei der Suche nach einem neuen Verein für seine Fußballer oberste Priorität hat. "Weniger ist manchmal mehr", sagt er. "Der Spieler soll spielen. Wer nicht spielt, verliert die Motivation." Es gelte, herauszufinden, wie hoch die Einsatzchancen im Team des möglichen neuen Vereins sind. Deshalb schaue er, wer dort auf der entsprechenden Position eingesetzt wird, wer im älteren und jüngeren Jahrgang des Clubs im Kader steht.

Kevin Kyei baut sich zweites Standbein auf

"Ich möchte Menschen helfen, dahin zu kommen, wo sie hinwollen", antwortet auf Kyei auf die Frage, was seine Motivation ist. Er sei stolz darauf, dass er diesen Weg gegangen ist. Trotzdem: "Ich kann noch viel lernen, deshalb ist es gut, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die in diesem Beruf schon sehr, sehr viel erlebt haben." Und er hat ein Fernstudium Sportmanagement am IST-Studieninstitut in Düsseldorf aufgenommen. Damit nicht genug: Er baut sich ein zweites Standbein auf. "Ich gehe langsam in Richtung Musikmanagement", erzählt er. "Ich weiß, dass ich Verantwortung übernehmen kann. Musik und Profi-Fußball sind sich sehr ähnlich. Es geht darum, Leute zu führen und Strukturen aufzubauen."

Wer am Rand eines Fußballplatzes in der Stadt mit Kyei ins Plaudern gekommen ist, erfährt außer, dass dieser nicht immer auf Talentsuche ist, auch, dass der 22-Jährige in Delmenhorst geblieben ist, obwohl er schon mehr als nur auf dem Sprung in die große Fußballwelt ist. "Ich bin hier glücklich. Du weißt, wo du bist; du weißt, wen du triffst", schwärmt Kyei. "Wenn du hier aufgewachsen bist, ist dir klar, dass Delmenhorst etwas zu bieten hat. Das ist übrigens auch meine Motivation: Ich möchte zeigen, was Delmenhorster können."