Delmenhorst/Aurich. Der TuS Heidkrug II hat einen langen Weg in die 1. Fußball-Kreisklasse hinter sich. Seine Reise ist noch nicht beendet.

In puncto Trainingslager hat die Zweitvertretung des TuS Heidkrug in der laufenden Wintervorbereitung eine wesentlich kürzere Reise hinter sich gehabt als die erste Herrenmannschaft. Während der Kreisklassen-Neuling drei Tage in Aurich verweilte, bereitete sich der Kreisliga-Primus fünf Tage lang in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon vor.

Aus sportlicher Sicht blickt die zweite Auswahl der Heidkruger allerdings auf eine weitaus längere Reise zurück. Bis zur unrühmlichen Landesliga-Saison der „Ersten“ in der Spielzeit 2011/2012 ging die „Zweite“ in der Kreisliga auf Tore- und Punktejagd. Nachdem die Landesliga-Truppe im März 2012 vom Spielbetrieb abgemeldet wurde, nahm sie in der darauffolgenden Saison den Kreisliga-Platz ein. Die Zweitvertretung stieg gezwungenermaßen in die 4. Kreisklasse ab und übernahm dort den Startplatz der dritten Herrenmannschaft. Die wiederum trat in der Saison 2012/2013 gar nicht mehr an.

Von der 4. in die 1. Kreisklasse in sechs Spielzeiten

Die chaotischen Zeiten am Bürgerkampweg liegen jetzt sieben Jahre zurück – die sportlichen Glanzzeiten ebenfalls. Die „Erste“ peilt seit dem Landesliga-Fiasko die Rückkehr in die Bezirksliga an und hat aktuell als Tabellenführer, wieder einmal, gute Chancen auf den Aufstieg. Die „Zweite“ hat sich hingegen in den vergangenen sechs Spielzeiten von der 4. zurück in die 1. Kreisklasse gekämpft.

Dort kann sich die Halbserien-Bilanz für einen Aufsteiger sehen lassen: In 17 Spielen verließ Heidkrug II sieben Mal den Platz als Sieger. Nur eine Begegnung endete mit einer Punkteteilung. In neun Partien zahlte das Team Lehrgeld. Mit 22 Punkten und 34:43 Toren überwinterte der Stadtteilclub auf dem zehnten Tabellenplatz. Eine komfortable Situation: Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt satte 16 Punkte.

Vier Neue und drei Abgänge zum Winter

Mit Blick auf die Rückserie hat Trainer Andreas Heldner etwas am Kader gefeilt. Das Trainingslager in Aurich bot ihm eine erste Gelegenheit, seine Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren. Die Feldspieler Lukas Arndt (vorher TSG Burhave) und Ali Nazemi (TuS Heidkrug A-Jugend) sowie die Torhüter Dennis Weitner (VfL Wildeshausen II) und Daniel Duchan (TuS Heidkrug III) verstärken die „Zweite“. Allerdings muss der Coach auch die drei Winterabgänge Jan-Christian Horstmann (TuS Heidkrug III), Mirko Moch und Marcel Hiller (beide berufsbedingte Fußballpause) kompensieren.

Aufsteiger hat ehrgeizige Ziele

Aus Sicht von Heldner ist die sportliche Reise seiner Mannschaft noch nicht zu Ende. Der Blick geht weiter nach oben. Kein Gerede vom Klassenerhalt in der Aufstiegssaison, stattdessen steckt der Coach selbstbewusst ein ehrgeiziges Saisonziel: „Wir wollen am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen.“ Sollte die „Erste“ in die Bezirksliga aufsteigen, ist vielleicht auch die Kreisliga in näherer Zukunft mal ein Ziel der weit gereisten Zweitvertretung. Reisende sind bekanntlich nur schwer aufzuhalten.