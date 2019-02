Delmenhorst. Die Männer des Delmenhorster SV 05 hoffen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die Frauen haben die Klasse gehalten.

Tage der Ungewissheit liegen vor den Landesliga-Männern des Delmenhorster Schwimmvereins 05. Während die Frauen am Wochenende mit dem fünften Platz den Verbleib in der 2. Bundesliga Nord gesichert haben, müssen die Herren trotz der Meisterschaft in der Landesliga Niedersachsen noch um die Rückkehr in die zweithöchste Klasse im Deutschen Schwimmverband bangen.

Gute Chancen auf Bundesliga-Rückkehr

„Ich sage es ganz verhalten: Die Chancen stehen nicht schlecht. Wir müssen jetzt schauen, was in den anderen Landesligen passiert. Ich glaube aber nicht, dass da viel kommen wird. Mit der Punktzahl sind wir im Norden relativ gut dabei“, schätzt DSV-Schwimmtrainer Björn Lippel den Status quo ein. Die Ausgangslage ist vielversprechend: Mit 13 717 Punkten haben die Delmenhorster in Hildesheim ihre Aufstiegs-Ambitionen unterstrichen und stehen in der Blitztabelle auf Rang eins. Außerdem verlassen nach Lippels Kenntnisstand in diesem Jahr drei Mannschaften die 2. Bundesliga, sodass ein zusätzlicher Aufstiegsplatz frei wird.

Für die Delmenhorster wird der Samstag entscheidend. Dann ermittelt die Landesliga Schleswig-Holstein als letzter der sieben Verbände im Norden seine Besten. Wenn die Verantwortlichen am Samstag die Ergebnisse schnell vermelden, wissen die Landesliga-Männer des Delmenhorster Schwimmvereins 05 schon abends, ob sie im kommenden Jahr wieder in der 2. Bundesliga Nord um Punkte schwimmen. „Es dauert manchmal auch ein paar Tage bis die Ergebnisse online sind. Ich habe es sogar mal erlebt, dass es eine Woche dauern kann“, verrät Lippel und hofft auf eine schnelle Erlösung. „Das ewige Warten ist sehr störend, aber man kann es nicht ändern.“

DSV-Schwimmer mit soliden Leistungen

Mit einer „soliden Teamleistung“ (Lippel) hat sich der Landesligist in die Situation gebracht, auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga hoffen zu können. In 17 von insgesamt 26 Durchgängen landete die DSV-Auswahl um Rune-Mattis Bosse, Yannis Hein, Martin Leis, Matthias Karrasch, Dominik Sartison, Daniel Scharf, Yannik Ziegler und David Zeiser auf einem Podestplatz. Zeiser toppte zudem mit 17:02,81 Minuten über 1500 Meter Freistil einen Vereinsrekord.









Während die DSV-Männer jetzt noch zittern, ob sie im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga wieder antreten dürfen, feierten die Frauen einen souveränen Klassenerhalt. Mit 14 538 Punkten und dem fünften Platz verließen die Damen das Huntebad in Oldenburg. „Ohne die beiden Bundesliga-Absteiger wäre das sogar der dritte Platz. Diese Vereine haben ganz andere Möglichkeiten als wir“, hebt Lippel die Leistung seiner Schützlinge hervor.

Diese unterstrichen ihre Bundesliga-Tauglichkeit mit fünf Vereinsrekorden. Mara Anders stellte über 50 und 100 Meter Freistil neue Vereins-Bestmarken auf. Charleen Kölling trug sich über 200 und 800 Meter Freistil sowie über 400 Meter Lagen in die Bestenliste des DSV ein. Auch dem restlichen Kader, bestehend aus Lena Anders, Lea-Sophie Baechler, Tatjana Barke, Fiora Behnke, Alida Mühlenhort, Pia Müller und Celine Rüdebusch, bescheinigte Lippel solide Leistungen.