Brettorf. Der TV Brettorf könnte mit zwei Faustball-Mannschaften zu den Deutschen Meisterschaften fahren.

Streng genommen ist die Deutsche Meisterschaft für die Faustballerinnen des Ahlhorner SV jüngst durch eine einzige Unterschrift endgültig außer Reichweite geraten. Besagtes Turnier findet am 9. und 10. März beim SV Moslesfehn statt, wo Ulrich Meiners als Präsident der Deutschen Faustball-Liga vor einigen Tagen offiziell den Ausrichtervertrag unterzeichnete, der Moslesfehns Bundesliga-Mannschaft nebenbei mit einem sonst wohl nicht erreichten Startplatz belohnt.

Leidtragender sind die Ahlhornerinnen, deren dritter Platz in der Nordstaffel eigentlich zur DM-Qualifikation berechtigt – mit dem Kreisrivalen als Ausrichter aber nicht, was jedoch schon vor der Saison klar war. Platz zwei ist für den Serienmeister vergangener Tage nur noch theoretisch zu erreichen. Dennoch wird der Landkreis Oldenburg mit zwei Teams vertreten sein. Der TV Brettorf führt etwas überraschend die Bundesliga an und ist schon vor den letzten beiden Spielen sicher dabei.

Männer des Ahlhorner SV schon Meister

Die Brettorfer könnten der einzige Verein sein, der sich zum zweiten Mal in Folge für beide Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Das Männerteam ist aktuell Dritter und steht vor zwei spannenden Wochenenden in einem Vierkampf um zwei Plätze bei der DM am 16. und 17. März in Mannheim-Käfertal. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Klaus Tabke auf den direkten Rivalen TSV 1860 Hagen, sechs Tage später steht das letzte Spiel beim punktgleichen Vierten VFK Berlin an. Mit zwei Siegen hätten die Brettorfer das Ticket sicher. Das Hauptziel der verjüngten Mannschaft vor der Saison war eigentlich der Klassenerhalt. „Nun lautet das neue Ziel, die Überraschung möglich zu machen und die Qualifikation zu schaffen“, heißt es auf der Internetseite des Clubs.

Dauerrivale Ahlhorn ist da schon einen Schritt weiter, der Meister hat noch kein Spiel verloren und ist längst qualiziert.