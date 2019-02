Delmenhorst. Noch laufen die Testspiele der Fußball-Bezirksligisten auf Sparflamme, aufschlussreiche Ergebnisse gibt es aber schon.

Der TSV Ganderkesee soll bekanntlich in naher Zukunft in den elitären Club der Kunstrasenbesitzer aufsteigen, bis es so weit ist, muss ein Testspiel des Fußball-Kreisligisten gegen den SV Tur Abdin im Februar aber noch auf neutralem Grund und Boden stattfinden – die Delmenhorster sind bei ihren Kunstrasenplänen noch etwas weiter zurück. Also trafen sich Tur Abdin und Ganderkesee am Sonntag in Bremen-Hemelingen, um zum ersten Mal in diesem Jahr Freiluft-Fußball zu spielen, der zumindest einige Erkenntnisse brachte. Tur Abdins Trainer Edgar Kary standen die prominentesten Spieler aus seinem Kader zur Verfügung, Ganderkesee dagegen hatte nur zwei Auswechselspieler – was das Endergebnis von 7:0 (2:0) für Abdin erklärt. Die Delmenhorster spielen am Sonntag ab 14 Uhr wieder beim Bremer Landesligisten SV Lemwerder, ehe sie eine Woche erneut an neutraler Stelle gegen den Harpstedter TB auflaufen, dieses Mal in der Bremer Neustadt.

FC Hude schlägt SV Atlas II

Nur ein weiterer Bezirksligist aus dem Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst war am Wochenende im Einsatz. Der FC Hude gewann auch sein zweites Testspiel gegen den Kreispokalsieger SV Atlas II mit 2:1 (1:0). Die Huder wechselten in der Halbzeit komplett durch, die Tore erzielten Nils Grimmig in der 44. und Mohamed Alawie in der 80. Minute. Für Atlas traf Torjäger Emiljano Mjeshtri in der 72. Minute. Am Samstag erwartet der FC die Reserve des Regionalligisten SSV Jeddeloh.

Einen Tag früher will schon der VfL Stenum bei der SVG Berne seinen zweiten Test absolvieren, der erste war am Donnerstag beim Bremen-Ligisten VfL 07 mit 2:3 (1:0) verloren gegangen. Lennart Höpker und Dierk Fischer trafen für Stenum. Der SV Baris Delmenhorst begibt sich am Wochenende ebenfalls auf Reisen, aber mit dem Flugzeug. Die Delmenhorster beziehen ihr traditionelles Trainingslager in der Türkei.