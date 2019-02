Delmenhorst. Erstes Heimspiel im Jahr 2019: Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst empfangen an diesem Samstag Habenhausen.

Jörg Rademacher lacht. "Na hoffentlich strafen die Jungs mich nicht Lügen", sagt der Trainer der Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst dann. Er hatte "die Jungs" kurz zuvor für gute Leistungen während der Übungseinheiten in der zurückliegenden Woche gelobt, die für ihn wiederum ein Gradmesser dafür sind, was er von seiner Mannschaft im Punktspiel erwarten kann. "Ich habe ein gutes Gefühl", verrät Rademacher mit Blick auf die Partie gegen den ATSV Habenhausen, die an diesem Samstag um 19.15 Uhr in der Stadionhalle angepfiffen wird. "Das, was du nicht trainierst, kannst du am Wochenende nicht abrufen", erklärt der HSG-Coach seine Einschätzung zum Zusammenhang von Training und Wettkampf.

Punktverlust sorgt für Gesprächsstoff

Am Montag hatte es allerdings eine ganze Weile gedauert, ehe die Delmenhorster Spieler Rademacher sportlich überzeugen konnten. Das lag am 31:31 bei der SG Bremen/Hastedt, mit dem die HSG am 26. Januar in ihr Sportjahr 2019 gestartet war. "Wir haben das Spiel lange besprochen", erzählte der HSG-Trainer. Abwehr- und Angriffsleistung, viele technische Fehler und die Einstellung hätten für Gesprächsstoff gesorgt. "Das war nicht die Mannschaft aus dem November und Dezember", erklärte Rademacher, warum zum Wochenstart die Bälle zunächst lange im Sack geblieben waren. Vor der Winterpause hatte sich die HSG mit fünf Siegen aus sechs Spielen weit in die obere Hälfte der Tabelle geschoben. Und selbst für die eine Niederlage in dieser Zeit hatte das Team großen Beifall erhalten: Es hatte dem verlustpunktfreien "Oberliga-Dominator" OHV Aurich beim 21:23 mächtig Paroli geboten.





Das Gespräch erzielte die erhoffte Wirkung. In den Trainingseinheiten sei mehr Zug gewesen, die Spieler hätten sich mehr gefordert. Und so hofft Rademacher, dass seine Mannschaft iin ihrem ersten Heimspiel des Jahres 2019 den Tabellendritten aus Bremen in Schwierigkeiten bringen kann. "Nach zwei Monaten spielen wir endlich mal wieder zu Hause. Darauf freuen wir uns", sagt er und nimmt die Rollenverteilung vor: "Wir dürfen uns nichts vormachen. Von der Papierform her sind wir klarer Außenseiter." Der Drittliga-Absteiger habe "noch nicht viel liegengelassen" und peile mit Sicherheit Platz zwei in der Abschlusstabelle an.

Der ATSV kommt mit einem Kader nach Delmenhorst, in dem viele Spieler Drittliga-Erfahrungen aufweisen. Zudem sind viele Habenhauser körperlich stark, was Trainer Matthias Ruckh in aller Regel nutzt, um eine defensivere 6:0-Abwehrformation aufzustellen. Nur 23,92 Gegentore kassiert das Team durchschnittlich pro Partie – alleine Spitzenreiter Aurich ist etwas besser: 23,71. Dieses Bollwerk ermöglicht Habenhausen mit seinen Ballgewinnen ein herausragendes Konterspiel. "Wir müssen Mut haben", folgert Rademacher. Kampfgeist und Disziplin seien in der Partie entscheidende Tugenden. "Wir können nicht erwarten, dass wir Habenhausen schlagen, so weit sind wir noch nicht. Das ATSV-Team ist noch cleverer. Wir wollen es aber in die Bredouille bringen, möglichst lange dranbleiben." Und wenn sich vielleicht doch eine kleine Chance ergibt, "dann müssen wir auch zugreifen". Dass es dazu kommen könnte, weiß Rademacher. "So etwas ist für uns möglich, das haben wir schon gezeigt, aber dazu muss bei uns alles zusammenpassen."