Stenum. Die 3. D-Jugend des TV Jahn zum ersten Mal das Hallenturnier des VfL Stenum gewonnen. Unterhaltung bot eine Showeinlage.

Jahn siegt beim dritten Anlauf

Der TV Jahn Delmenhorst II ist am vergangenen Sonntag beim 3. construktiv Hallenfußball-Cup der D-Junioren für den Gastgeber VfL Stenum unaufhaltsam gewesen. Bei dem Turnier, das Teams aus mittleren Spielklassen eine Bühne bieten soll, ließen die Delmenhorster gleich alle drei Stenumer-Vertretungen in der Finalrunde hinter sich.

Im Finale setzte sich der TVJ mit 4:0 gegen den VfL Stenum III klar durch und gewann erstmals das Hallenturnier. „Die Lila-Weißen waren, abgesehen von uns Stenumern, als bisher einziges Team seit Bestehen des Turniers dabei“, sagte Turnierorganisator und Trainer der 2. D-Jugend des VfL Stenum Tobias Ihde.

Als Gruppenzweiter zogen die Nachwuchsspieler vom Brendelweg in das Halbfinale der Finalrunde ein. Die einzige Turnierniederlage, ein 0:3, setzte es im letzten Gruppenspiel gegen den VfL Stenum II B. Im Semifinale gewann der Turnverein im Neunmeterschießen mit 5:4 gegen den VfL Stenum II A.

Vereinsinternes Duell um Platz drei

Das Spiel um Platz drei entschied im vereinsinternen Duell der VfL Stenum II A gegen den VfL Stenum II B mit 4:3 für sich. Die Plätze fünf bis acht belegten der Reihenfolge nach der TuS Heidkrug II, TuS Hasbergen II B, VfL Wildeshausen und der TuS Hasbergen II A.

Nachwuchskicker schießen auf Herren-Keeper

Für Unterhaltung sorgte in der Sporthalle am Altengraben die Suche nach dem „Neunmeterkönig“. Bei der kleinen Showeinlage nach der Vorrunde versuchten die jungen Kicker den Stenumer Herren-Torwart Hergen Kaatz per Strafstoß zu überwinden. Nach drei Durchläufen stand Mika Fischer vom VfL Stenum II als Sieger fest.





Es sollte nicht seine einzige persönliche Auszeichnung bleiben. Von den Trainern und Schiedsrichtern wurde er auch zum besten Spieler des Turniers gewählt. Für seine guten Torwartleistungen wurde Philipp Kirscht vom TuS Hasbergen II als bester Turnier-Torhüter ausgezeichnet.