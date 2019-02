Hude. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben ihr Heimspiel gegen den VfL Oldenburg III mit 30:31 verloren.

Eine bittere, weil vermeidbare Niederlage mussten die Handballerinnen der HSG Hude Hude/Falkenburg am Donnerstagabend gegen den VfL Oldenburg III einstecken. Bis zur 59. Minute war für die Gastgeberinnen noch alles drin. Doch am Ende verlor die HSG mit 30:31 (15:15). Nur selten fand Hude/Falkenburg eine Antwort auf die quirligen und variablen Spielzüge der Gäste. „Es war das erwartet schwere Spiel. Lediglich ab Ende der ersten Halbzeit haben wir das Spiel offener gestaltet“, analysierte HSG-Coach Dean Schmidt den Auftritt seines Teams.

Hude/Falkenburg hat Probleme im Angriff

Vor allem die offensiven Abwehrvariationen der Oldenburgerinnen brachte die Schmidt-Sieben ein ums andere Mal aus dem Konzept. Bereits in der eigenen Hälfte oder spätestens an der Mittellinie wurden die HSG-Spielerinnen in Manndeckung genommen. Ein geordneter Spielaufbau wurde dadurch erheblich erschwert. So tat sich Hude lange Zeit schwer, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Die Folge: Über nahezu die gesamte erste Halbzeit liefen die Gastgeberinnen einem Rückstand hinterher. Bereits nach sechs Minuten lagen sie mit 1:4 hinten, ein Rückstand, der bis zur 20. Minute auf vier Tore anwuchs (7:11). Erst nach und nach gelang es den Huderinnen, sich besser auf diese offensive Defensivformation des VfL einzustellen. Vor allem Jessica Galle, mit zehn Treffern einmal mehr beste HSG-Torschützin, brachte ihr Team wieder heran. 15:15 stand es zur Pause.





Der entscheidende Treffer fällt 15 Sekunden vor Schluss

In der zweiten Halbzeit wogte das Spiel hin und her. Ein wenig Hoffnung keimte auf, als Hude in der 31. Spielminute durch einen sehenswerten Treffer von Ashley Butler in Führung ging. Doch mehr als ein Treffer Vorsprung gelang nicht mehr, auch Oldenburg nicht. Bis zur kurz vor Spielende. In einer von beiden Seiten überaus hektisch geführten Schlussphase vermochte es die Schmidt-Sieben beim Spielstand von 29:30 nicht, einen Treffer zu setzen. 15 Sekunden vor Schluss gelang der von der Huder Abwehr nie zu bremsenden erfolgreichsten Spielerin der Gäste, Marie Steffen (elf Tore), der entscheidende Treffer zum 31:29. Das Anschlusstor zum 30:31 durch Galle drei Sekunden vor dem Schlusspfiff war nur noch Ergebniskosmetik. „Wir haben in der hektischen Schlussphase viel zu viel hergeschenkt“, sagte Schmidt.

HSG Hude/Falkenburg gastiert bei SG Friedrichsfehn/Petersfehn

Bereits an diesem Samstag muss Hude/Falkenburg wieder ran. Es geht zum Auswärtsspiel beim Tabellenachten der Oberliga, der SG Friedrichsfehn/Petersfehn. „Das wird auch nicht einfach. Unser Gegner hat gerade erst mit einem Erfolg beim drittplatzierten SV Werder Bremen gezeigt, was er kann. Aber es ist vielleicht etwas angenehmer für uns als diese permanente Manndeckung heute“, sagte Schmidt. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr (Halle Im Schulplacken in Bad Zwischenahn/Ortsteil Petersfehn).