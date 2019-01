Delmenhorst. Die Handballer der Region wollen vom WM-Erfolg profitieren. Erste Mutmacher gibt es bei der HSG Delmenhorst schon.

Am Bremer Osterdeich fanden am Samstagabend gleich zwei überregional bedeutende Sportveranstaltungen statt, die sich allerdings vom Publikumsinteresse her signifikant voneinander unterschieden. Wo die Weser einen großen Bogen macht, schauten sich 42.100 Menschen ein Fußballspiel im Weserstadion an, ein paar hundert Meter weiter östlich, hinter dem Minigolfplatz, saßen 150 Handball-Fans in der alten Halle am Jakobsberg und sahen zu, wie die Oberligisten SG Bremen/Hastedt und HSG Delmenhorst 30:30 spielten. Die Tore beim Fußball wurden vom Hallensprecher natürlich durchgesagt.

Die Gleichzeitigkeit dieser beiden Ereignisse sorgte für eine Anekdote, die der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen am Ende des Abends erzählte und die viel sagt über diese beiden Sportarten. Die Delmenhorster Anhänger waren wegen der fatalen Parkplatzsituation mit einem Fan-Bus angereist, dessen Fahrer bei diesem Auftrag zunächst schon abwinken wollte. Er habe wohl nur Samstagabend gehört und gedacht, er müsste Fußball-Fans fahren, berichtete Janßen: "Als er gehört hat, dass es Handballer sind, war er erleichtert. ,Euch fahre ich lieber', hat er mir erzählt."

22 Spiele in der Handball-Region am Finaltag verlegt

Ob die deutschen Erfolge bei der Handball-WM sein Urteil beeinflusst haben, wird sich nicht mehr klären lassen; sicher ist allerdings, dass die vergangenen zwei Wochen für diese Sportart eine einzige Werbetour waren. Bis zu zwölf Millionen erlebten vor dem Fernseher den dramatischen Weg, der nach dem 25:26 im kleinen Finale gegen Frankreich auf Platz vier endete. Die Republik sah ein verschworenes Team, das gleichzeitig Entschlossenheit und Fairness vorlebte.

Die WM hat auch den unterklassigen Handball faktisch beeinflusst wie kein Turnier zuvor. Allein in der Handball-Region Oldenburg wurden 22 für Sonntag geplante Spiele verlegt, wofür die Verbände Bremen und Niedersachsen ausnahmsweise keine Gebühr verlangten. In der Regionsoberliga der Frauen fiel gleich der ganze Spieltag aus. In den Ligen darüber war man etwas vorsichtiger, allerdings hatten zum Beispiel sowohl die Oberliga-Frauen als auch die Landesklassen-Männer der HSG Hude/Falkenburg WM-frei. Die HSG Delmenhorst, die zum Bremer Verband gehört, war durch die zweite Männermannschaft auch betroffen, aber nicht ganz freiwillig. "Wir wollten eigentlich kein Spiel verlegen. Aber der Gegner hat es so gewünscht", sagt Janßen.

Neerstedts Pech mit der Anwurfzeit

Die meisten Clubs hatten bei ihren Anträgen das WM-Finale am Sonntag um 17.30 Uhr im Kopf, das Deutschland letztlich nicht erreichte. Im Fall des TV Neerstedt wurde die Verlegung sogar zum Eigentor: Das Frauen-Oberliga-Spiel gegen den VfL Stade wurde extra auf 15 Uhr vorverlegt – lief dann aber zeitgleich mit dem letzten deutschen Spiel um Platz drei.

Die typische Frage nach deutschen Erfolgen ist natürlich, ob für die Sportart mehr bleibt als nur die Erinnerung an ein großes Turnier. Nach dem WM-Titel 2007 hatte der Deutsche Handball-Bund zwei Jahre lang einen nie erlebten Zulauf genossen, die Mitgliederzahl des größten Handball-Verbandes der Welt stieg auf fast 850.000, danach ging es wieder bergab, heute sind es fast 100.000 weniger. An einen Boom glaubt Janßen dieses Mal zwar nicht, an sanften Zuwachs aber sehr wohl. Schon während der WM, berichtet er, habe es in Delmenhorst einige Neuanmeldungen im Jugendbereich gegeben; man erwäge nun, die ohnehin enge Zusammenarbeit mit den Schulen weiter zu intensivieren. "Wir sind nicht Weltmeister geworden. Aber ein großes Publikum hat gesehen, was Handball für ein sympathischer Sport ist", sagt der HSG-Chef. "Handball hat einfach Charisma, und das wird hängen bleiben."

"Handball ist emotional"

In der eigenen Stadt ist das schon bekannt, die Delmenhorster Handball-Spiele ziehen regelmäßig Fans und Offizielle des benachbarten Fußball-Oberligisten SV Atlas in die Halle. "Handball ist emotional, es gibt schnell Veränderungen im Spiel", sagt der Leistungs-Fußball-Leiter Bastian Fuhrken. Der Dötlinger Jörn Franke, der Bremen/Hastedt trainiert, sieht die von vielen Handballern kritisch gesehene enge Regelauslegung bei der WM durchaus als Werbung: "Nicht-Handballer sagen gern, wie hart unser Sport doch ist. Bei der WM hat man aber gesehen, dass man bestraft wird, wenn man foult."

Dem jüngsten Achtungserfolg zum Trotz hat es Handball schwer, dem Fußball die Stirn zu bieten – der DFB hat nicht ohne Grund neunmal so viele Mitglieder wie der DHB. In Delmenhorst ist das Verhältnis mit etwa 6:1 weniger krass, bei den Einzelspielen der Delmenhorster Sportmannschaften schlagen die HSG-Männer mit ihren häufig über 300 Zuschauern – bis auf Atlas – alle Fußball-Teams deutlich. In Busfahrer-Kreisen sollen sie ohnehin schon die Nummer eins unter den Fahrgästen sein.