Delmenhorst. Im Jahr 2019 stehen in Delmenhorst und umzu wieder zahlreiche attraktive Sportveranstaltungen auf dem Programm. Ein Überblick.

Nach der Winterpause bestreitet der Handball-Oberligist HSG Delmenhorst am 2. Februar sein erstes Heimspiel des neuen Jahres. Zu Gast ist der ATSV Habenhausen. Für den Fußball-Oberligisten Atlas Delmenhorst endet die Pause derweil erst am 24. Februar mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Northeim. Das erste Heimspiel des SV Atlas findet dann am 3. März gegen den VfL Oythe statt.

12. Street-Dance-Contest in Delmenhorst

Im Frühling kommt es zu den ersten Highlights des Sportjahres. Am 4. Mai steht das Sommerbiathlon in Adelheide an. Auf der Luftgewehr-Schießsportanlage wird die Landesmeisterschaft im Target-Sprint ausgetragen. Sehenswerte Tanzeinlagen gibt es am 25. Mai beim 12. Street-Dance-Contest des Tanzsportzentrums in der Halle am Stadtbad zu sehen.

TuS Heidkrug feiert 100. Geburtstag mit vielen Events



Der TuS Heidkrug feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag und lädt in diesem Rahmen zu spannenden Events ein. Vom 30. Mai bis 1. Juni ist die deutsche Faustball-Nationalmannschaft für ein Trainingslager beim TuS zu Gast, bevor am 2. Juni das 3. Niedersachsen-Open im Faustball in Delmenhorst stattfindet. Außerdem richtet der Verein vom 7. bis 10. Juni den 5. Charity-Cup „Kinder spielen für Kinder“ für die Organisation „Gegen Noma-Parmed“ aus. (Lesen Sie hier: Turnshow zum Jubiläumsjahr des TuS Heidkrug begeistert 250 Zuschauer.)

Spannende Pfingstturniere in Delmenhorst

Rund um Pfingsten treffen sich traditionell Reiter, Volleyballer und Handballer in Delmenhorst und der Region. In Ganderkersee findet vom 7. bis 9. Juni das Reitturnier statt. Die VG Delmenhorst/Stenum lädt vom 8. bis 10. Juni wieder zum größten Volleyball-Pfingstturnier Europas ein, das in mehreren Hallen in Delmenhorst ausgetragen wird. (Lesen Sie hier: So lief das 40. Volleyball-Pfingstturnier 2018.)

Für Handball-Freunde gibt es am 8. und 9. Juni das Kleinfeld-Pfingstturnier des VSK Bungerhof auf der „Tell“-Anlage an der Stedinger Straße zu sehen. Das Turnier findet eine Woche später am 15. und 16. Juni beim TV Deichhorst auf dem Gelände an der Grundschule Kantstraße seine Fortsetzung.



Leichtathletik-Sportfest Ende Juni 2019

Zum beliebten Abendsportfest in der Leichtathletik kommt es am 13. und 25. Juni. An diesen beiden Tagen finden im Delmenhorster Stadion die zwei Teile der Kreismeisterschaft Delme-Hunte statt. Dazwischen (22. und 23. Juni) liegt der Termin des 24-Stunden-Burginsellaufs, an dem sich wieder mehrere hundert Lauf-Verrückte beteiligen werden. (Lesen Sie hier: Italienischer Sieg beim Delmenhorster 24-Stunden-Lauf 2018.)

Zum Ende des Jahres werden dann die Schwimm-Kreismeisterschaften über die lange Strecke ausgetragen. Am 9. und 10. November richtet der Schwimmverein die Meisterschaft in der Grafttherme aus.