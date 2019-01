Delmenhorst. Torwart David Lohmann hat nach über 100 Einsätzen seinen Abschied vom SV Atlas Delmenhorst angekündigt.

Wenn sich ein Torhüter wie David Lohmann verabschiedet, könnte man vermutlich hunderte Laudatoren finden – so viele Stürmer, wie er über die Jahre um den Schlaf gebracht hat. Man könnte zum Beispiel bei Werder Bremens Ehrenspielführer Clemens Fritz anfragen, der an einem Sommerabend 2013 Bekanntschaft mit Lohmanns Reflexen machen durfte, oder auch bei Nils Petersen vom SC Freiburg – beide haben es immerhin einmal geschafft, den Keeper des SV Atlas zu überwinden – nach diversen Fehlversuchen versteht sich.

Nach seinem angekündigten Abschied zum Saisonende lässt man ihn aber wohl am besten selbst sprechen über die sechseinhalb Jahre, die er inzwischen für die Delmenhorster spielt und in denen er als Mitglied der ersten Stunde nach der Wiedergründung zu den prägenden Gesichtern des inzwischen zum Fußball-Oberligisten gewordenen Vereins gehörte. "Die Geschichte ist für mich einmalig und es macht einen stolz seit Anfang an dabei gewesen zu sein", sagt Lohmann über seinen Club. "Es waren sehr schöne und intensive Jahre." Ob er aufhört oder "sich eine neue Herausforderung sucht", wie er sagt, ist noch offen. Leistungsfußball-Leiter Bastian Fuhrken hätte ihn sich gut in der zweiten Mannschaft vorstellen können und findet es "schade, dass er uns verlässt".

Seit 2012 spielt Lohmann für die Blau-Gelben, mit ihm geht der letzte Spieler, der schon in der 1. Kreisklasse von Anfang an dabei war. Er galt lange Zeit als bester Delmenhorster Torwart seiner Generation, er hat in der Stadtauswahl gespielt, Werder im erwähnten Testspiel zur Verzweiflung gebracht und ist mit Atlas viermal aufgestiegen – teilweise dramatisch wie beim Kreisliga-Relegationskrimi im Wilhelmshavener Jadestadion 2014 und drei Jahre später beim Oberliga-Aufstieg in letzter Sekunde. Sogar ein Elfmeter-Tor hat er mal gemacht beim 20:0-Rekordsieg bei Grün-Weiß Kleinenkneten 2012. Seinen ersten Vertrag soll er nach eigener Aussage auf einem Bierdeckel beim Ganderkeseer Fasching unterschrieben haben. 9.576 Spielminuten hat er in 107 Einsätzen gesammelt, wie die Atlas-Statistikabteilung errechnet hat. Nun zieht er aber aus beruflichen und privaten Gründen doch einen Schlussstrich – auch weil er im Sommer Vater wird. „Die Oberliga war vor sieben Jahren das Ziel mit Atlas", sagt der 30-Jährige. "Wir haben zusammen sehr viele Erfolge gefeiert."

Zur Geschichte gehört allerdings auch, dass Lohmann in dieser Saison noch keine Minute gespielt hat. Im August 2017 verletzte er sich im ersten Atlas-Oberligaspiel nach 18 Jahren beim TuS Sulingen und hat seitdem immer wieder Pech – erst mit einem Innenbandriss und dann durch eine Schambeinentzündung. Stammtorhüter ist inzwischen unumstritten sein Kumpel Florian Urbainski. "Natürlich ist es für mich sportlich nicht gut gelaufen", sagt er. Die Verletzungen "haben mir den Platz als Nummer 1 genommen".

Allerdings will der Vielflieger vom Dienst nicht mit der Faust in der Tasche gehen. Schließlich verbinden ihn mit Atlas unzählige Erinnerungen und noch weitere Ziele. "Ich werde den Verein vermissen. Ich habe Atlas viele schöne Momente zu verdanken", erklärt er. Es könnten noch weitere hinzukommen, denn die Delmenhorster haben durchaus noch Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga und freuen sich vor allem auf der Halbfinale im Niedersachsenpokal der Amateure am Ostermontag gegen den 1. FC Wunstorf. Bei einem Sieg geht es ins Endspiel am 25. Mai im schmucken früheren Eilenriedestadion von Hannover – und auf die große Fernsehbühne. Das Spiel wird in einer Konferenz mit anderen Landespokalfinals in der ARD übertragen. Der Sieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal und kann mit Einnahmen – abzüglich eines Solidarbetrags für die Niedersachsenpokalteilnehmer – von rund 91.000 Euro rechnen. "Im letzten halben Jahr werde ich alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen und im nächsten Jahr im DFB Pokal spielen. Das hat der Verein und vor allem die Mannschaft sich verdient", sagt Lohmann.