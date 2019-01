Sandkrug. Die Zwischenrunde der Futsal-Kreismeisterschaft 2019 ist komplett. Der Titelverteidiger hat den Sprung nicht geschafft.

Am zweiten Tag der Futsal-Kreismeisterschaft 2019 im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst gab es einige Überraschungen. In der Vorrundengruppe B sicherte sich die Kreisliga-Mannschaft des Harpstedter TB den ersten Platz und verwies das klassenhöchste Team im Wettbewerb, den Oberligisten SV Atlas Delmenhorst, auf Rang zwei. Beide werden aber an diesem Sonntag ab 10 Uhr in der Halle an der Schultredde in Sandkrug in der Zwischenrunde um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Noch sechs weitere Teams sicherten sich am Samstag Plätze in dieser. Dem Titelverteidiger, dem SV Tur Abdin Delmenhorst, gelang das nicht. Am Freitagabend waren bereits der Ahlhorner SV und der VfL Wildeshausen in die entscheidende Phase des Turniers eingezogen, das die TSG Hatten-Sandkrug ausrichtet.

Gruppe B: Harpstedter TB kassiert keine Niederlage

Ergebnisse der Gruppe B Harpstedter TB und SV Atlas eine Runde weiter GW Kleinenkneten - TV Dötlingen 0:0 Harpstedter TB - SV Rethorn 5:0 RW Hürriyet Delmenhorst - SV Atlas Delmenhorst 0:2 Harpstedter TB - GW Kleinenkneten 3:1 SV Atlas Delmenhorst - TV Dötlingen 2:0 SV Rethorn - RW Hürriyet Delmenhorst 3:3 GW Kleinenkneten - SV Atlas Delmenhorst 2:2 RW Hürriyet Delmenhorst - Harpstedter TB 0:4 TV Dötlingen - SV Rethorn 2:2 RW Hürriyet Delmenhorst - GW Kleinenkneten 2:0 SV Rethorn - SV Atlas Delmenhorst 0:5 Harpstedter TB - TV Dötlingen 2:0 SV Rethorn - SV Atlas Delmenhorst 0:5 Harpstedter TB - TV Dötlingen 2:0 SV Rethorn - GW Kleinenkneten 1:1 TV Dötlingen - RW Hürriyet Delmenhorst 4:0 SV Atlas Delmenhorst - Harpstedter TB 1:1 1. Harpstedter TB 5 Spiele/15:2 Tore/13 Punkte 2. SV Atlas Delmenhorst 5/12:3/11 3. TV Dötlingen 5/6:6/5 4. RW Hürriyet Delmenhorst 5/5:13/4 5. GW Kleinenkneten 5/4:8/3 6. SV Rethorn 5/6:16/3





Jörg Peuker, Trainer der Harpstedter, freute sich natürlich über den unerwarteten Gruppensieg. "Halle können meine Jungs, da kann ich ganz entspannt sein", erklärte er. Seiner Mannschaft habe aber auch der Spielplan ein wenig in die Karten gespielt, gab er zu: "Wir hatten Glück, dass wir zunächst gegen klassentiefere Gegner antreten mussten. In diesen Partien konnten wir uns einspielen." Mit einem 5:0 über den SV Rethorn (3. Kreisklasse) und einem 3:1 über GW Kleinenkneten (2. Kreisklasse) holte sich der HTB den Schwung, um dann mit einem 4:0 über Hürriyet Delmenhorst (1. Kreisklasse) und einem 2:0 über seinen Ligarivalen TV Dötlingen den Sprung in die Zwischenrunde schon vor der letzten Partie perfekt zu machen.

Der SV Atlas war ebenfalls schon vor seinem letzten Spiel für die Zwischenrunde qualifiziert. Er war zwar gegen Kleinenkneten nicht über ein 2:2 hinausgekommen, fuhr daneben aber drei recht souveräne Erfolge ein. "Grundsätzlich haben wir guten Fußball gespielt", sagte Co-Trainer Marco Büsing, der das Team bei den Titelkämpfen betreut. Das Remis gegen den GWK nannte er "einen kleinen Aussetzer".

Atlas-Spieler Jannik Vollmer verletzt sich

Im Finale um den Gruppensieg zwischen dem SVA und Harpstedt brachte Marvin Osei den Oberligisten in Führung (7. Minute). Kurz vor dem Schlusspfiff traf Onno Bolling für den HTB – und bescherte seiner Mannschaft den ersten Platz in der Abschlusstabelle. "Dass wir 10 Sekunden vor dem Ende den Ausgleich fangen, ist zu hinterfragen", fand Büsing. An diesem Sonntag "müssen wir Gas geben", sagte er mit Blick auf die Zwischenrunde. Kräftig getrübt wurde Büsings Stimmung - und die seiner Mitspieler - allerdings von der Verletzung, die sich Jannik Vollmer zugezogen hatte. Der SV Atlas gab am Abend bekannt, dass sich der 22-jährige Abwehrspieler den Mittelfuß gebrochen hat.

Gruppe C: FC Hude und TSV Ganderkesee punktgleich vorn

Ergebnisse Gruppe B Tordifferenz entscheidet über Gruppensieg Hicretspor Delmenhorst - FC Huntlosen 1:1 TuS Heidkrug - Beckeln Foutains 1:0 TSV Ganderkesee - FC Hude 0:6 TuS Heidkrug - Hicretspor Delmenhorst 2:0 FC Hude - FC Huntlosen 0:0 Beckeln Fountains - TSV Ganderkesee 0:1 SV Hicretspor - FC Hude 1:2 TSV Ganderkesee - TuS Heidkrug 2:0 FC Huntlosen - Beckeln Fountains 0:0 TSV Ganderkesee - Hicretspor Delmenhorst 0:0 Beckeln Fountains - FC Hude 1:0 TuS Heidkrug - FC Huntlosen 1:1 Beckeln Fountains - SV Hicretspor Delmenhorst 2:0 FC Huntlosen - TSV Ganderkesee 0:3 FC Hude - TuS Heidkrug 2:0 1. FC Hude 5 Spiele/10:2 Tore/10 Punkte 2. TSV Ganderkesee 5/6:6/10 3. Beckeln Fountains 5/3:2/7 4. TuS Heidkrug 5/4:5/7 5. FC Huntlosen 5/2:5/4 6. SV Hicretspor Delmenhorst 5/2:7/2

Das Rennen um Gruppensieg und Weiterkommen in der Vorrundengruppe B war spannend bis zum Schluss. Der FC Hude (Bezirksliga), der TSV Ganderkesee und der TuS Heidkrug (beide Kreisliga) hatten nach vier Partien sieben Punkte auf ihrem Konto. In der besten Ausgangsposition befand sich der FC Hude dank seiner klar positiven Tordifferenz (plus 6 bis dahin).

Als erste der drei Mannschaften trat Ganderkesee zu seiner fünften Begegnung an. Mit einem 3:0 über den FC Huntlosen (Kreisliga) glich der TSV seine Tordifferenz auf 6:6 aus. Anschließend traf Hude auf Heidkrug. Der Bezirksligist gewann mit 2:0 und sicherte sich so den Gruppensieg. "Am Anfang war das mehr Gerumpel als Fußball", meinte FCH-Trainer Lars Möhlenbrock trotz des 6:0 zum Auftakt über Ganderkesee: "Zum Schluss passte es ganz gut."

Die Heidkruger, für die viele Spieler der Zweiten aufliefen, da der Kreisliga-Kader ein Trainingslager in Portugal bestreitet, fielen nach der Niederlage mit der Tordifferenz von 4:5 noch auf Rang vier zurück. Die Beckeln Fountains (2. Kreisklasse), die nach einem 2:0-Erfolg in ihrer letzten Partie ebenfalls sieben Punkte geholt hatten, wiesen 3:2 Treffer auf. Die Huntloser wurden Fünfter vor Hicretspor Delmenhorst (1. Kreisklasse).

Gruppe D: Spannendes Rennen ums Weiterkommen

Ergebnisse Gruppe D VfL Stenum und TSV Großenkneten erreichen Zwischenrunde TuS Hasbergen - SV Tungeln 1:0 TSV Großenkneten - TSV Ippener 2:0 SV Achternmeer - VfL Stenum 1:2 TSV Großenkneten - TuS Hasbergen 0:0 VfL Stenum - SV Tungeln 2:0 TSV Ippener - SV Achternmeer 1:5 TuS Hasbergen - VfL Stenum 1:0 SV Achternmeer - TSV Großenkneten 1:2 SV Tungeln - TSV Ippener 4:1 SV Achternmeer - TuS Hasbergen 2:0 TSV Ippener - VfL Stenum 0:2 TSV Großenkneten - SV Tungeln 4:0 TSV Ippener - TuS Hasbergen 0:2 SV Tungeln - SV Achternmeer 2:1 VfL Stenum - TSV Großenkneten 2:1 1. VfL Stenum 5 Spiele/8:3 Tore/12 Punkte 2. TSV Großenkneten 5/9:3/10 3. TuS Hasbergen 5/4:2/10 4. SV Achternmeer 5/10:7/6 5. SV Tungeln 5/6:9/6 6. TSV Ippener 5/2:15/0

Erst im letzten Spiel der Gruppe D entschied sich, wer den Einzug in die zweite Runde des Turniers schaffte. In dem standen sich der Bezirksligist VfL Stenum (bis dahin 9 Punkte) und der Tabellenzweite der Kreisliga, der TSV Großenkneten (10), gegenüber. Drittes Team, das noch weiterkommen konnte, war der Kreisligist TuS Hasbergen, der seine Vorrunde mit einem 2:0-Erfolg über den TSV Ippener (2. Kreisklasse) schon mit 10 Punkten und 4:2 Toren beendet hatte. Das entscheidende Duell schauten sich die Delmenhorster übrigens nicht mehr an. "Wir haben eine gute Runde gespielt", sagte Trainer Tim Müller: "Wenn wir ausscheiden, dann ist das so. Und wenn wir weiterkommen, dann ist das auch so."

Der TuS schied aus. Das schien zunächst aber sogar in Frage zu stehen. Fynn Dohrmann (1.) und Maximilian Klatte (2.) brachten die ganz stark startenden Stenumer im Vergleich mit Großenkneten mit 2:0 in Führung. "Zuerst waren wir im Kopf ziemlich durcheinander. Ich dachte, die schießen uns ab", gab TSV-Trainer Kai Pankow später zu. Das Polster seines Teams betrug allerdings immer noch fünf Gegentreffer. "Dann haben wir uns aber gefangen", lobte Pankow: "Ich bin froh, dass wir weitergekommen sind." In der achten von zwölf Spielminuten traf Andre Reimann zum 1:2. Das war bereits sein sechster Turniertreffer.





"Es war eng, aber es ist doch schön, wenn es so ein Endspiel gibt", sagte VfL-Trainer Thomas Baake. Er freute sich natürlich, dass seine Spieler, die gegen Hasbergen 0:1 verloren hatten, durch ihren vierten Erfolg den Gruppensieg perfekt machten. "Wenn man so ein Endspiel auch noch gewinnt, dann macht das eine Mannschaft aus", lobte Baake. Er hätte sich gewünscht, dass die Schiedsrichter in einer Sache konsequenter gepfiffen hätten: "Es ist mir unverständlich, dass das Grätschen zugelassen wurde."

Hinter Hasbergen wurde der SV Achternmeer (Kreisliga) Vierter der Tabelle der Gruppe D. Der SV Tungeln (1. Kreisklasse) wurde Fünfter, Ippener Sechster.

Gruppe E: SV Baris stürmt in die Zwischenrunde

Ergebnisse Gruppe E Baris Delmenhorst feiert fünf Siege in fünf Spielen SV Baris Delmenhorst - SV Tur Abdin Delmenhorst 1:0 VfR Wardenburg - Delmenhorster TB 1:0 SF Wüsting-Altmoorhausen - TV Jahn Delmenhorst 1:1 VfR Wardenburg - SV Baris Delmenhorst 0:1 TV Jahn Delmenhorst - SV Tur Abdin Delmenhorst 1:0 Delmenhorster TB - SF Wüsting-Altmoorhausen 1:0 SV Baris Delmenhorst - TV Jahn Delmenhorst 2:0 SV Wüsting-Altmoorhausen - VfR Wardenburg 1:1 SV Tur Abdin Delmenhorst - Delmenhorster TB 0:1 SF Wüsting-Altmoorhausen - SV Baris Delmenhorst 0:2 Delmenhorster TB - TV Jahn Delmenhorst 2:2 VfR Wardenburg - SV Tur Abdin Delmenhorst 3:0 Delmenhorster TB - SV Baris Delmenhorst 0:2 SV Tur Abdin Delmenhorst - SF Wüsting-Altmoorhausen 1:1 TV Jahn Delmenhorst - VfR Wardenburg 2:3 1. SV Baris Delmenhorst 5 Spiele/8:0 Tore/15 Punkte 2. VfR Wardenburg 5/8:4/10 3. SF Wüsting-Altmoorhausen 5/4:5/6 4. TV Jahn Delmenhorst 5/6:8/5 5. Delmenhorster TB 5/3:6/4 6. SV Tur Abdin 5/1:7/1

Der starke Auftritt des Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst, kam für den Trainer der Mannschaft, Önder Caki, "überraschend". Baris stellte zwei Turnierbestleistungen auf: Das Team gewann als einzige Mannschaft alle fünf Begegnungen und es kassierte dabei als einzige keinen Gegentreffer (Torverhältnis 8:0). "Die Jungs haben sehr gut gespielt", lobte Caki.

Unerwartet kam auch das Aus des Titelverteidigers SV Tur Abdin Delmenhorst. "Ein Hallenturnier wird auch durch die Tagesform entschieden. Für uns war es einfach ein gebrauchter Tag", erklärte Abdin-Trainer Edgar Kary. Seine Mannschaft schoss erst in ihrem letzten Spiel gegen die SF Wüsting-Altmoorhausen (1. Kreisklasse) ihren ersten Treffer. Das 1:1 aus dieser Partie brachte Tur Abdin zudem den einzigen Punkt.

Während der SV Baris souverän in die Zwischenrunde stürmte, entwickelte sich hinter ihm ein spannendes Rennen um den zweiten Platz, das erst in den letzten Partien entschieden wurde. Die SF Wüsting (6 Punkte) büßten ihre Chancen durch das Remis gegen Tur Abdin ein. So wurde die Partie zwischen den Kreisligisten VfR Wardenburg und TV Jahn Delmenhorst zum Endspiel um die Teilnahme an der Zwischenrunde. Jahn (5) musste gewinnen, um den VfR (7) noch abzufangen. Das gelang den Delmenhorstern allerdings nicht, sie verloren mit 2:3. Damit schien wiederum VfR-Trainer Sören Heeren nicht unbedingt gerechnet zu haben. "Futsal ist nicht unser Sport", erklärte er und fügte an: "Das ist ein Sport für Schiris, hier sind acht - und alle pfeifen etwas anderes." Für seine Spieler hatte er ein Lob parat: "Wir haben eine gute Vorrunde gespielt."

Zwischenrunde wird in zwei Fünfer-Gruppen ausgetragen

Die zehn Mannschaften, die sich in der Vorrunde durchgesetzt haben, werden für die Zwischenrunde in zwei Staffeln eingeteilt. Jeweils die beiden Erstplatzierten erreichen das Halbfinale. In der Gruppe A spielen an diesem Sonntag ab 10 Uhr der FC Hude, der SV Baris Delmenhorst, der SV Atlas Delmenhorst, der VfL Wildeshausen und der TSV Großenkneten. In der Gruppe B treten der TSV Ganderkesee, der VfR Wardenburg, der Harpstedter TB, der Ahlhorner SV und der VfL Stenum an.

Die erste Partie, in der es um den Finaleinzug geht, soll dann um 15.30 Uhr beginnen, die zweite um 15.46 Uhr. Das Spiel um Platz drei ist um 16.10 Uhr geplant. Das Finale wird schließlich um 16.30 Uhr angepfiffen.