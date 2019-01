Hengsterholz. Inge und Björn von Mickwitz haben im TSV Hengsterholz-Havekost eine neue Kampfkunst-Gruppe gegründet.

Einer Vorstellung, die möglicherweise entsteht, wenn Inge von Mickwitz und Björn von Mickwitz erzählen, welche Sportart zu ihrer Leidenschaft geworden ist, widerspricht das Ehepaar aus Klein-Henstedt sofort. "Es scheppert nicht", sagt Björn von Mickwitz. "Und es gibt auch keinen Gewinner", ergänzt Inge von Mickwitz: "Kenjutsu gilt als Kampfkunst, es ist kein Kampfsport. Und es gibt keine Wettkämpfe." Kenjutsu ist der japanische Begriff für die Kampfkunst mit dem Langschwert, dem Katana.

Training mit Holzschwertern

In ihrem Training wird ein scharfes Metallschwert nur für die sogenannte Kata, dem Formenlauf, verwendet, bei dem festgelegte Abfolgen von Schnitten, Stichen und Schritten gegen imaginäre Gegner vorgeführt werden. Eine weiterer Hauptbestandteil des Unterrichts ist der Kampfkreis. Aus Sicherheitsgründen werden dann Holzschwerter benutzt. Ein Aktiver, der in der Mitte steht, wird von anderen angegriffen. Das aber langsam, "dem Ausbildungsstand des Schülers entsprechend", erklärt der 51-jährige Björn von Mickwitz. Ziel sei es auch nicht, jemanden zu besiegen, sondern der Angegriffene solle die Möglichkeit bekommen, erlernte Techniken anzuwenden. "Über allem steht der achtsame Umgang miteinander", sagt Inge von Mickwitz. Die Verletzungsgefahr sei daher sehr gering.

Tanzen kam nicht in Frage

Das Ehepaar trainiert seit fünf Jahren. "Wir waren in ein Alter gekommen, in dem die eigenen Kinder nicht mehr so viel Zeit mit einem verbringen wollen", erzählt Björn von Mickwitz grinsend. Die Idee war, wieder und zwar gemeinsam Sport zu treiben. Tanzen kam aber nicht in Frage. Beide hatten "schon lange" Interesse am Kampfsport – geprägt auch vom Spaß an entsprechenden Filmen und Fernsehserien, was wiederum dazu führt, dass das Ehepaar durchaus verstehen kann, wenn zunächst entsprechende Bilder im Kopf enstehen, wenn sie von ihrer Kampfkunst erzählen. Inge von Mickwitz betrieb sogar schon Karate, die beiden Töchter trainierten am Kampfsportzentrum in Harpstedt. Dort nahm das Ehepaar die ersten Kenjutsu-Unterrichtsstunden – und war schnell fasziniert. Wenig später kamen Sojutsu (Kampf mit Langwaffen) und Kyutsu (japanisches Langbogenschießen) hinzu.

Inge und Björn von Mickwitz tragen Schwarze Gürtel

Der Kampf mit dem japanischen Langschwert, das Kenjutsu, ist eine von fünf Säulen eines Yamabushi Ryu Kenjutsu genannten Kampfkunst-Systems, das in Deutschland entwickelt wurde. Es beinhalte Kampf- und Waffentechniken der Samurai im alten Japan. "Es ist eine verbandsunabhängige Sportart", erklärt Björn von Mickwitz: "Das zentrale Dojo ist in Herne, das norddeutsche Zentrum ist Hohenkirchen." Dort werden Seminare angeboten und Gürtelprüfungen abgenommen. Seit Mai 2018 tragen Inge und Björn schwarze als Zeichen dafür, dass sie den 1. Dan, die erste Stufe der höchste Graduierung, im Schwertkampf erreicht haben. "Das hätten sich meine ersten Trainer nie vorstellen können", merkt Björn von Mickwitz grinsend an. Mit anderen Waffen arbeiten sie sich gerade hoch.





Einführungsseminar Seminar für Anfänger An diesem Sonntag, 20. Januar, bieten Inge und Björn von Mickwitz im Sportheim des TSV Hengsterholz-Havekost am Sportweg 2 in Hengsterholz ein Einführungsseminar für Anfänger an. Die Gebühr beträgt 10 Euro pro Person (inklusive Getränke). Eine Anmeldung unter Telefon 04224/95037 oder mit einer E-Mail an BvMickwitz@t-online.de ist erforderlich, teilten die Seminarleiter mit. Als Ausrüstung sei bequeme Sportkleidung (langärmliches Oberteil, lange Hose) erforderlich.





Anzeige Anzeige

Björn und Inge Mickwitz möchten ihr Wissen gerne weitergeben. Nachdem ihre Gemeinschaft in Harpstedt aufgelöst worden war, trainierten sie in Oythen. Dann entschlossen sie sich, eine eigene Gruppe zu gründen und zu leiten. Die hat ihre Heimat im TSV Hengsterholz-Havekost gefunden. "Ich kenne den TSV vom Tischtennis, das ich lange gespielt habe, seit 40 Jahren", sagt Björn von Mickwitz. Die Halle des Vereins "könnte besser für uns nicht sein", schwärmt Inge von Mickwitz. Größe und Höhe seien perfekt. "Selbst Bogenschießen würde funktionieren." Trainiert wird mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr. Teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren. "Die Erfahrung zeigt, dass die Hauptgruppe zwischen 30 und 60 Jahre alt ist", sagt Björn von Mickwitz. "Und man muss kein Mordssportler sein, um anzufangen." Der Schwerpunkt werde auf dem Schwertkampf und dem Kampf mit Langwaffen liegen. Übungswaffen stellt zunächst der Verein, wer sich fest anmeldet benötigt einen Kampfanzug und ein Holzschwert mit Scheide. Später kämen ein Hakama (Hosenrock der Samurai) und ein scharfes Schwert hinzu. Außer dem Kampfkreis und der Kata werde die japanische Samuraigeschichte als dritter Hauptbestandteil geschult. "Das ist auch etwas, das mich fasziniert. Du musst körperlich und geistig etwas leisten", sagt Björn von Mickwitz. Denn auch die japanischen Begriffe für die Techniken müssten gelernt werden, um sie während der Übungen und Vorführungen anzusagen.



Fitness wird verbessert

"Yamabushi Ryu Kenjutsu ist keine wirkliche Selbstverteidigung. Durch das Training verändert sich trotzdem das Selbstbewusstsein positiv, es wird größer", erzählt Björn von Mickwitz: "Das zeigt sich in der Körperhaltung, in der Ausstrahlung. Das ist auch im Privaten wichtig." Zudem würden Koordination, Beweglichkeit und Fitness verbessert. "Der Schwertkampf ist anstrengend, aber so, dass er dem Körper guttut", erklärt Inge von Mickwitz. "Wir vollführen symmetrische Bewegungen; alles was nach rechts gemacht wird, wird auch nach links gemacht." Die 50-Jährige und ihr Mann sind hauptberuflich als Heilpraktiker mit eigener Praxis tätig. "Für uns ist besonders wichtig, dass wir eine echte Gruppe werden", sagt Björn von Mickwitz noch: "Wir haben es schon erlebt, dass das wie eine große Familie sein kann. Es soll keine Einheit geben, in der nicht herzhaft gelacht wird."