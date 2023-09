Im Euregium bekommt es die HSG am Sonntag (1. Oktober, 17 Uhr) mit dem TV Großwallstadt zu tun. „In Nordhorn hängen die Trauben hoch, aber wir rechnen uns Chancen aus“, wird Michael Roth, der Trainer des TV Großwallstadt, auf der Homepage des TVG zitiert. Das klingt nach gesundem Selbstvertrauen, auch wenn der Trainer zu Bedenken gibt: „Dazu brauchen wir aber höchste Konzentration. Einfach mal hinfahren und mal eben gewinnen, das geht in dieser Horror-Liga nicht.“

TV Großwallstadt siegte im Vorjahr im Euregium

Wie man in Nordhorn gewinnt, wissen die Großwallstädter allerdings, setzten sie sich doch zum Auftakt der vergangenen Saison mit 22:17 im Euregium durch. „Wir sind vorgewarnt“, sagt HSG-Trainer Daniel Kubes daher, dessen Team sich mit einem 34:29-Erfolg im Rückspiel revanchierte.

Nach den ersten vier Spieltagen steht Nordhorn-Lingen bei 4:4 Punkten. Rang elf sind unter Berücksichtigung der Vorgabe, den Aufstieg schaffen zu wollen, nicht gerade eine Ansage. Insofern kommt der Partie gegen Großwallstadt für den weiteren Saisonverlauf schon der Charakter eines ersten Schlüsselspiels zu: Bei einer Niederlage und 4:6 Punkten säße die HSG für die nächsten Wochen im Tabellen-Mittelfeld fest.

Daniel Kubes: Die Liga ist kein Wunschkonzert

Kubes will von einem Schlüsselspiel noch nichts wissen, dafür sei es noch zu früh. Allerdings räumt er ein: „Natürlich hätten wir auch die beiden Auswärtsspiele gerne gewonnen, aber die Liga ist kein Wunschkonzert.“ Druck verspüre er ohnehin vor jedem Spiel. Und: „Es kommen noch weitere schwierige Situationen und wenn wir die alle meistern, haben wir gute Chancen, unsere Ziele zu erreichen.“

Dazu sei es erforderlich, „dass wir Konstanz in unsere Leistung bekommen“, erklärt er, denn: „Wir müssen an unserem Selbstvertrauen arbeiten, ein paar Spiele hintereinander gewinnen und in Fluss kommen.“ Ein Sieg gegen den TVG wäre da ein guter Anfang.

DHB-Pokal am 3. Oktober gegen Bergischen HC

Nach der Partie gegen Großwallstadt wartet eine Englischen Woche mit dem Achtelfinale im DHB-Pokal gegen den Erstligisten Bergischer HC (Mittwoch, 19.30 Uhr, Euregium) und dem Auswärtsspiel beim VfL Eintracht Hagen (Sonntag, 17 Uhr).