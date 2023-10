Duell gegen Bergischen HC HSG Nordhorn-Lingen trifft im DHB-Pokal auf ehemaligen Spieler Fraatz Von Holger Wilkens | 02.10.2023, 16:41 Uhr Trifft auf seinen alten Verein: Yannick Fraatz, mittlerweile beim Bergischen HC, spielt am Mittwoch im DHB-Pokal gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Foto: imago/Maximilian Koch up-down up-down

Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen trifft am Mittwoch, 4. Oktober 2023, um 19.30 Uhr im Euregium in Nordhorn in der dritten Runde des DHB-Pokals auf den Bundesligisten Bergischer HC - und damit auch auf den in Nordhorn aufgewachsenen Yannick Fraatz, der bis 2018 für die HSG spielte.