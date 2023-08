Natürlich fühlt Budalic sich noch verbunden mit Vinnhorst, auch wenn er nur vier Monate dort gespielt hat. Aber schließlich ist der kroatische Torhüter mit dem Verein aus Hannover in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Und zu Davor Dominikovic, seinem Landsmann auf der Trainerbank dort, der ihn im Frühjahr beim HSV Hamburg loseiste, hat er weiterhin einen engen Draht, genau wie zu einigen ehemaligen Mitspielern, mit denen er befreundet ist. Aber beim Wiedersehen in der ersten Qualifikationsrunde im DHB-Pokal müssen die guten Kontakte ruhen. „Dann geht es darum, für meinen neuen Klub das Beste zu geben“, sagt der 25-Jährige, der aus Split stammt.

Budalic ist spät zum Handball gekommen

Wie heimatverbunden Budalic ist, hört man schnell heraus. Split ist für ihn „die schönste Stadt der Welt“. Er liebe es, im Meer zu fischen, erzählt er, gehe gerne in die Cafés. Und erst das Klima: Als es hier fast den ganzen Juli regnete, erinnert er sich, „hatten sie da unten Sonne und 37 Grad“. Er schwärmt für die Fußballer von Hajduk, deren Trikot er trägt, wenn er ihre Spiele im Fernsehen verfolgt, und freut sich über den geglückten Start in die Erstligasaison. „Hajduk ist etwas ganz Spezielles bei uns“, sagt er. Er muss es wissen, hat er doch drei Jahre in der Jugend des Klubs gekickt. „Da war ich Torjäger“, erzählt er. Dennoch wechselte er als Teenager zum Handball, auch weil er wegen einer Granulat-Allergie bei Fußballspielen auf Hartplätzen gesundheitliche Probleme bekam. „Ich bin spät zum Handball gekommen“, sagt Budalic, der dann aber umso forscher durchstartete.

„Jeder Spieler will in der 1. Liga spielen“

Vom kroatischen Topklub RK Split führte sein Weg in die 1. Ligen Sloweniens, Österreichs, Frankreichs und Deutschlands. Dass in der ersten Bundesliga-Phase der HSG prominente Landsleute wie Dragan Skrbic und Goran Sprem die Fans begeistert haben, weiß er natürlich. Und zu gerne würde er mit der HSG an die Zeiten in der höchsten Spielklasse anknüpfen. „Jeder Spieler will in der 1. Liga spielen“, lautet sein klares Ziel. Zumal er davon überzeugt ist, dass der aktuelle HSG-Kader genug Qualität hat, um zum dritten Mal den Aufstieg zu schaffen. „Das ist eine erfahrene und gute Mannschaft“, sagt der 1,97 m lange Kroate.

Erste Bewährungsprobe in Vinnhorst

Die erste Bewährungsprobe wartet im Sportzentrum Vinnhorst. Das fasst maximal 1200 Zuschauer. „Die Halle ist klein“, weiß der neue HSG-Torhüter, „aber die Stimmung ist sehr gut; die Trommeln dröhnen die ganze Zeit.“ Und seine früheren Kollegen sind nach dem Aufstieg hoch motiviert, dem Ligarivalen im Pokal ein Bein zu stellen. „Da sind wir zu hundert Prozent gefordert“, sagt Budalic, der froh ist, dass die Abwehr vor ihm ihren Ruf als Prunkstück der HSG in den Testspielen zementiert hat: „Wir haben nicht einmal verloren“, sagt er, „das ist eine Mannschaft mit einer Siegermentalität.“ Und das gefällt ihm. Denn: „Ich hasse es zu verlieren.“