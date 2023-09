„Jeder kann so viel Quadratmeter kaufen, wie er möchte“, sagte HSG-Geschäftsführer Matthias Stroot. 50 Euro kostet ein Quadratmeter. 800 Quadratmeter gibt es im Euregium in Nordhorn, weitere 800 in der Emslandarena in Lingen. Macht zusammen 1600 Quadratmeter. „Wir haben auch schon einige Quadratmeter verkauft“, sagt Stroot weiter, der den Unternehmenspartnern beim Sponsorenabend vor gut zwei Wochen ein Vorkaufsrecht einräumte.

So wird man „Quadratmeterbesitzer“

Beim nächsten Heimspiel gegen Dessau-Rosslauer HV (Sonntag, 17. September 2023, 17 Uhr) in Lingen will die HSG ihr Projekt zum Beispiel auf den Klatschpappen bewerben. Das Verfahren hat der Verein einfach gehalten. Interessierte können sich über eine Website entweder Quadratmeter in einer oder in beiden Hallen gleichzeitig sichern - egal ob im Mittelkreis, an der Außenbahn oder an der Sieben-Meter-Linie. Es wird auch eine Namenstafel mit den jeweiligen Käufern geben, die zudem ein exklusives T-Shirt erhalten.

Erlös fließt in den Nachwuchs

Der Erlös des Projektes soll in die Förderung des Kinder- und Jugendhandballs in der Grafschaft Bentheim, im Emsland und darüber hinaus fließen. „Wir machen uns so einen neuen Spieler machen“, hofft Stroot, dass Spieler aus der Region in ferner Zukunft den Sprung in die Bundesliga-Mannschaft schaffen.