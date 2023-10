„Müssen ein sehr gutes Spiel machen“ HSG Nordhorn-Lingen erwartet Spiel auf Augenhöhe bei Eintracht Hagen Von Martin Lüken | 06.10.2023, 19:04 Uhr Erwartet ein hartes Auswärtsspiel in Hagen: HSG-Trainer Daniel Kubes. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Die Spiele der Vorsaison gegen den VfL Eintracht Hagen endeten für die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen mit einem Sieg (28:26 im Heimspiel) und einer Niederlage (26:29 auswärts). Der Test vor dieser Spielzeit endete mit einem 27:27-Unentschieden. Es dürfte also eng zugehen, wenn die HSG am Sonntag um 17 Uhr in der Hagener Ischelandhalle gastiert.