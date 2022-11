Julian Possehl will auch die dritte Niederlage in Folge für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen verhindern. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down 2. Handball-Bundesliga HSG Nordhorn-Lingen will dritte Niederlage in Folge verhindern Von Frank Hartlef | 11.11.2022, 17:12 Uhr

Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen treffen am Sonntag in der Lingener Emslandarena auf den ThSV Eisenach. Die Gäste reisen nicht nur mit dem Top-Torjäger der vergangenen Saison, sondern auch mit einem ehemaligen Ringer an.