Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen bietet Karten für die Rückrunde an. Foto: Picturepower up-down up-down Aktion: Drei Tickets für drei Spiele HSG Nordhorn-Lingen bietet Karten für die Zweitliga-Rückrunde an Von Uli Mentrup | 18.12.2022, 08:30 Uhr

Die 2. Handball-Bundesliga verabschiedet sich am 2. Weihnachtstag in die Winterpause. Die HSG Nordhorn-Lingen bietet schon Karten für die Rückrunde an.