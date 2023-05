Torwart Bart Ravensbergen zeigte in Potsdam eine starke Leistung, hielt die HSG Nordhorn-Lingen im Spiel Foto: Picturepower/Archiv up-down up-down Handballer besiegen VfL Potsdam 26:24 HSG bewahrt bei Rückstand in Endphase die Ruhe Von Martin Lüken | 07.05.2023, 11:35 Uhr

Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben am Freitagabend beim 1. VfL Potsdam einen 26:24 (11:10)-Sieg eingefahren. In einem engen Spiel bewahrten die Gäste in der Endphase, in der sie zwischenzeitlich mit 22:23 in Rückstand gerieten, die Ruhe und drehten das Geschehen mit vier Toren in Folge.