Nach den ersten 60 Pflichtspielminuten dieser Handballsaison gelang der HSG Nordhorn-Lingen am Samstag mit 35:30 (16:14) beim TuS Vinnhorst der Einzug in die 2. Qualifikationsrunde des DHB-Pokalwettbewerbs.

Doch den Fünf-Tore-Vorsprung warfen die Gäste in Hannover im Duell zweier Zweitliga-Konkurrenten erst in den letzten Minuten einer umkämpften Partie heraus. Nachdem das Team von Trainer Daniel Kubes, das fast die ganze Zeit über in Führung lag, bei 25:26 (52.) sogar in Rückstand geraten war, drehte es noch einmal richtig auf – und mit einem 4:0-Lauf zum 29:26 (54.) die Partie. Überragend: Rechtsaußen Maximilian Lux war bei seinem Pflichtspiel-Debüt im HSG-Trikot mit elf Toren der herausragende Werfer der Partie.

„Ich bin wirklich glücklich, wie das Spiel gelaufen ist“, freute sich Kubes über den erfolgreichen Auftakt. Insbesondere 35 geworfene Tore und die Vielzahl gut herausgespielter Chancen hob er positiv hervor: „Wir waren im Angriff sehr konzentriert; und wenn wir 35 Tore werfen, sind wir sehr schwer zu schlagen.“ Da waren diesmal auch einige Unkonzentriertheiten in der Abwehr zu verschmerzen. Kubes nutzte die Partie, um viel zu wechseln, und freute sich, dass alle eingesetzten Akteure ihre Einsatzzeiten genutzt haben. „Alle brauchen Praxis, denn nächste Woche geht die Liga los“, sagte der Coach, der sich explizit bei den mitgereisten Fans bedankte: „Das war eine super Unterstützung.“

Mehr Informationen: Statistik größer als Größer als Zeichen TuS Vinnhorst: Kristoffersen, Hanemann; Mileta (1), Kolodziej (3), Buntic, Ruddat (2), Lungela (4), Siegler (5), Mazic (4), Gertges (3/1), Hagen (1), Timm (1), Mussner, Schröder (2), Durmaz, Hild (4). HSG Nordhorn-Lingen: Buhrmester, Budalic; Ritterbach (2), Stricker, Lux (11/1), Marschall (7), Terwolbeck (3), de Boer (1), Lügering, Firnhaber (4), Seidel (2), Simovic, Wasielewski (4), Pöhle (1), Kalafut. Schiedsrichter: Adrian Kinzel und Sebastian Grobe. Zuschauer: 421 im Sportzentrum Vinnhorst. Zeitstrafen: 6 – 8 Minuten (Hild 15.;Schröder 22.; Timm 42.; – Firnhaber 18.; de Boer 23.; Simovic 28.; Pöhle 36.; ). Siebenmeter: 1/4 (Kolodziej/9. und Mileta/23. scheitern an Budalic/9.; Gertges/57. scheitert an Buhrmester) – 1/2 (Lux/13. vergibt gegen Hanemann.). Spielfilm: 1:3 (5.), 4:5 (10.), 8:9 (15.), 10:11 (20.), 12:14 (25.), 14:16 (30.), 17:18 (35.), 20:20 (40.), 22:23 (45.), 25:25 (50.), 27:30 (55.), 30:35 (60.).

In der Abwehr machten Lukas Firnhaber und Luca de Boer mit erfolgreichen Blocks Eindruck und damit den Gastgebern klar, dass sie sich jeden Treffer hart erarbeiten müssen. Und auch Ivan Budalic war an früherer Wirkungsstätte gleich voll da: Der kroatische HSG-Keeper, der vor der Saison die Seiten gewechselt hat, wehrte einen Siebenmeter seines früheren Mitspielers Falk Kolodziej ab (9.).

Noch einmal spannend wurde es in der 52. Minute, als Lukas Siegler zum 26:25 (52.) für den TuS und damit zur dritten Führung der Gastgeber in dieser umkämpften Partie traf. „Ich bin nie nervös geworden“, hatte Kubes am Rand Vertrauen zu seinem Team, das eiskalt zurück schlug: Tarek Marschall, Lux mit seinem zehnten Treffer, Wasielewski und erneut Lux stellten mit einem 4:0-Lauf auf 29:26 (54.). Als Wasielewski auf 31:27 (58.) erhöhte, gab es kaum noch Zweifel daran, dass die HSG die zweite Qualifikationsrunde im DHB-Pokal erreichen würde. Am Ende fiel der Sieg mit 35:30 sogar deutlich aus. „Das war absolut zufriedenstellend“, lobte Kubes, der ein Sonderlob für den Angriff nachschob: „In der Offensive müssen wir uns in dieser Saison steigern und das war heute der Fall.“

Am kommenden Freitag geht es mit dem ersten Punktspiel weiter; dann ist mit dem EHV Aue einer der Zweitliga-Aufsteiger zu Gast im Euregium (19 Uhr).