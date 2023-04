Bart Ravensbergen und Co. haben ein Heimspiel. Foto: Picturepower up-down up-down Sonntag gegen Bietigheim HSG Nordhorn-Lingen tritt in der Emslandarena Lingen an Von Dieter Kremer | 22.04.2023, 13:01 Uhr

Zweimal in einem Spitzenspiel auseinandergebrochen sind zuletzt die Handballer von Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen. Nach drei Niederlagen hintereinander will das Team von Daniel Kubes in der Emslandarena gegen die SG BBM Bietigheim (Sonntag, 17 Uhr) wieder auf den Erfolgsweg zurückfinden.