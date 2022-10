In einer engen Partie hielt die HSG die Gäste in Schach. Foto: Jürgen Lüken up-down up-down 2075 Zuschauer beim 30:29-Erfolg HSG Nordhorn-Lingen bleibt in Emslandarena gegen Ukrainer im Flow Von Dieter Kremer | 09.10.2022, 20:51 Uhr

Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen bleiben weiter im Flow, auch wenn der Erfolg am Sonntag in der Emslandarena am Ende der Saison nichts wert sein wird.