Wasieleweski erfolgreich gegen Ex-Verein HSG Nordhorn-Lingen besiegt in Emslandarena „Angstgegner" Dessau Von Frank Hartlef | 17.09.2023, 19:35 Uhr Luca de Boer feierte am Sonntag mit der HSG einen Heimsieg. Foto: Lars Schröer

Die HSG Nordhorn-Lingen hat ihren „Angstgegner“ der vergangenen Saison überzeugend geschlagen: Die Mannschaft von Trainer Daniel Kubes kam am Sonntag in Lingen gegen den Dessau-Roßlauer HV zu einem in jeder Hinsicht verdienten 33:27 (15:11)-Sieg.