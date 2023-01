Der Weg ist freigeräumt: Jannik Kohlbacher setzt zum Torwurf an. Der Kreisläufer avancierte mit zehn Treffern zum erfolgreichsten deutschen Spieler. Foto: Imago Images/Kessler-Sportfotografie up-down up-down Handball-WM 2023 Deutschlands Handballer siegen deutlich mit 37:21 gegen Algerien Von Jan Wrege | 17.01.2023, 19:29 Uhr

Am Dienstagabend war Spaß angesagt, denn ohne Druck und ohne Mühe siegten die deutschen Handballer zum Abschluss der WM-Vorrunde gegen Außenseiter Algerien. Nun regiert wieder der Ernst: Zum Auftakt der Hauptrunde, in die Deutschland 4:0 Punkte mitnimmt, trifft das DHB-Team am kommenden Donnerstag ebenfalls in Kattowitz auf Argentinien.