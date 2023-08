Der Schwede will den großen Plan mit „Demut und Respekt“ angehen. „Der THW Kiel war Meister, die Rhein-Neckar Löwen waren Pokalsieger. Die Füchse Berlin haben die European League gewonnen und der SC Magdeburg die Champions League. Gegen die wollen wir kämpfen“, sagte Vranjes. Die SG hatte in der abgelaufenen Saison den vierten Platz belegt.



Der neue Trainer Nicolej Krickau will den Fokus auf das legen, „was wir in Flensburg kontrollieren können“. Dazu gehört vor allem das erste Liga-Spiel. Am 24. August (19.00 Uhr/Dyn) steht in der heimischen Arena der Saisonauftakt gegen den Nordrivalen HSV Hamburg auf dem Programm.