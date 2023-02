Magnus Landin Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Weltmeister Landin: „Fußballer wäre nicht zufrieden“ Von dpa | 02.02.2023, 15:38 Uhr

Handballer sind hart im Nehmen, finden die dänischen Weltmeister Niklas und Magnus Landin angesichts der knappen Pause nach dem WM-Endspiel am vergangenen Sonntag in Schweden. „Ein Fußballer wäre mit so einer kurzen Pause bestimmt nicht zufrieden gewesen“, sagte der 27-jährige Magnus Landin dem Bezahlsender Sky (Donnerstag). Der Linksaußen und sein sieben Jahre älterer Bruder Niklas müssen bereits an diesem Sonntag wieder mit ihrem Club THW Kiel ein Pflichtspiel bestreiten. In Hamburg steht das Pokal-Viertelfinale gegen den deutschen Meister SC Magdeburg auf dem Programm.