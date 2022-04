Kiels Landin FOTO: Frank Molter Wechsel Welthandballer Landin verlässt THW Kiel im Sommer 2023 Von dpa | 04.04.2022, 14:55 Uhr | Update vor 7 Min.

Der zweimalige Welthandballer Niklas Landin kehrt nach acht Jahren im Tor des deutschen Rekordmeisters THW Kiel im Sommer 2023 in seine dänische Heimat zurück. Der 33-Jährige hat einen Vierjahresvertrag bei dem ambitionierten Verein Aaborg Håndbold unterzeichnet, wie der dänische Club und die Kieler am Montag mitteilten. Der THW-Vertrag des 2,01 Meter großen Schlussmanns, der in seiner Karriere zweimal den WM- und einmal den EM-Titel gewonnen hat sowie Olympiasieger und Champions-League-Sieger wurde, sollte ursprünglich noch bis zum Sommer 2025 laufen.