Serbien - Algerien Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Handball Vor Deutschland-Spiel: Auch Serbien siegt zum Start der WM Von dpa | 13.01.2023, 22:27 Uhr

Nach Deutschland hat auch Serbien einen gelungenen Start in die Handball-Weltmeisterschaft hingelegt. Der nächste Vorrundengegner der DHB-Auswahl gewann in Kattowitz gegen Algerien mit 36:27 (16:13) und weist in der Gruppe E wie das deutsche Team 2:0 Punkte auf. Beide Teams treffen am Sonntag aufeinander.