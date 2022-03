Handball FOTO: Uwe Anspach Handball Viertelfinale: „Luchse“ sehen Oldenburg als Favoriten Von dpa | 04.03.2022, 09:20 Uhr | Update vor 37 Min.

Die wie schon in der vergangenen Saison abstiegsbedrohten Bundesliga-Frauen der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten wollen im DHB-Pokal weiter für Aufsehen sorgen. Am Sonntag (16.30 Uhr) spielt der Vorjahresfinalist (14.) im Viertelfinale beim VfL Oldenburg (11.) um den Einzug um die Endrunde in Stuttgart (28./29. Mai). Allerdings räumte Trainer Dubravko Prelcec ein, dass der VfL Favorit sei. „Denn in heimischer Halle werden sie alles daran setzen, um das Final Four zu erreichen.“