Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat U19-Spieler Max Niemann aus dem eigenen Nachwuchs einen Profivertrag für die nächste Saison gegeben. Das teilten die Hamburger am Freitag mit. Niemann hat bereits vier Bundesliga-Spiele in der vergangenen Saison absolviert und dabei sieben Tore geworfen. Der 19 Jahre alte Rückraumspieler soll neben Berufungen ins Profiteam weiterhin in der U21-Oberliga-Mannschaft der Hamburger eingesetzt werden.