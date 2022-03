Filip Jicha FOTO: RONNY HARTMANN Handball-Bundesliga Trotz Magdeburg-Sieg: Kiel rechnet nicht mit Meistertitel Von dpa | 27.03.2022, 10:01 Uhr | Update vor 22 Min.

Trotz des überzeugenden 30:25-Erfolgs beim Tabellenführer SC Magdeburg rechnet Rekordmeister THW Kiel nicht mehr mit der Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga. „Hoffnung gewinnt keine Meisterschaften, das wissen wir. An der Situation in der Liga ändert sich gar nichts. Ich glaube, der SCM schwimmt weiter in eigenen Gewässern“, sagte THW-Trainer Filip Jicha über die Konstellation im Titelrennen.