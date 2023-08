Handball Bundesliga THW-Profi Wiencek: Unser Anspruch ist die Titelverteidigung Von dpa | 26.08.2023, 09:42 Uhr | Update vor 55 Min. Patrick Wiencek Foto: Sascha Klahn/dpa/Archivbild up-down up-down

Handball-Profi Patrick Wiencek hält wenig von den Experten-Tipps, die seinen Club THW Kiel nicht als Topfavoriten auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft einschätzen. „Die Meinung von anderen interessiert mich meistens relativ wenig. Wir sind der amtierende Meister und gehen mit dem Anspruch in die Saison, unseren Titel zu verteidigen. Dafür werden wir alles geben“, sagte der 34 Jahre alte Kreisläufer des Rekordmeisters der „Bild“ (Samstag). Die Kieler, die am Mittwoch den Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen gewonnen hatten, starten am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten in die neue Saison.