THW Kiel Foto: Christian Modla/dpa up-down up-down Champions League THW Kiel zufrieden nach starkem Champions-League-Auftakt Von dpa | 15.09.2022, 10:47 Uhr

Der Auftakt ist gelungen, doch Trainer Filip Jicha mahnt trotz des überzeugenden 36:26-Auftaktsiegs des THW Kiel in der Handball-Champions-League über Elverum HB weiter volle Konzentration an: „Wir müssen fokussiert bleiben und weiter an uns arbeiten, denn die nächste Aufgabe wartet schon am Sonntag“, sagte der 40-jährige Tscheche mit Blick auf das Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten TSV GWD Minden.